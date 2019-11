Il principe Carlo sarà il vero protagonista del Remembrance Day

Il 10 novembre sarà un giorno importante per la royal family britannica, il Remembrance Day. Rivedremo insieme i duchi di Cambridge e di Sussex dopo le polemiche delle ultime settimane, ma forse gli occhi di giornalisti e fotografi non saranno puntati solo su di loro. Secondo quanto riporta l’Express, infatti, dovremmo assistere a un “passaggio chiave” nella storia dei Windsor, un avvenimento di rilievo che dovrebbe coinvolgere il principe Carlo. Il Remembrance Day si celebra l’11 novembre, giorno in cui terminò la Prima Guerra Mondiale nel 1918. Tuttavia le cerimonie più importanti si svolgono durante la domenica più vicina alla ricorrenza, cioè il 10 novembre per quest’anno. Si tratta di una commemorazione molto sentita in tutti i Paesi del Commonwealth e anche in molte nazioni europee. Il simbolo di questo giorno è il papavero, che si diffuse notevolmente tra il 1915 e il 1918 grazie all’aiuto dei nitrati degli esplosivi che agirono da “fertilizzante” sui campi di battaglia.

Il Remembrance Day è dedicato a tutti quei soldati che morirono in combattimento e venne istituito da re Giorgio V nel 1919. Uno dei momenti cruciali della cerimonia è il rispetto di due minuti di silenzio alle 11 in punto dell’11 novembre (che è l’undicesimo mese), in ricordo del momento esatto in cui venne dichiarato l’armistizio relativo al Primo Conflitto Mondiale. I minuti di silenzio sono due per rammentare anche le vittime della Seconda Guerra Mondiale. Per i Windsor, quindi, il Remembrance Day è una giornata particolare, in cui non sono ammessi strappi alle regole, commenti fuori luogo e qualunque altra cosa possa distogliere l’attenzione dalla solennità della celebrazione. La regina Elisabetta sarà presente eppure, come spiega l’Express, ha ormai delegato molti dei suoi compiti al principe Carlo. Sua Maestà gode di ottima salute secondo fonti di Buckingham Palace, ma è normale che raggiunto il traguardo dei 93 anni voglia rallentare il ritmo di una vita che è sempre stata frenetica.

Per questo motivo il prossimo 10 novembre la royal family al completo sarà a Whitehall, però durante la cerimonia di commemorazione non sarà Elisabetta a porre la corona di fiori sul Cenotafio, bensì il principe Carlo. Può sembrare un gesto piccolo, ma in realtà il suo significato è enorme. Il principe di Galles renderà omaggio ai caduti al posto di sua madre, compirà un dovere che spetta a un sovrano. I tabloid vedono in tutto ciò la prova di un ormai prossimo avvicendamento al potere tra Elisabetta e Carlo. In realtà uno scenario del genere non è affatto scontato. La sovrana può delegare degli impegni per lei ormai gravosi, ma l’abdicazione non è affatto una logica conseguenza. Elisabetta è ancora il fulcro della monarchia, anche se lascia che suo figlio la affianchi in occasioni ufficiali.

A dire il vero i più “perfidi” potrebbero obiettare che la preparazione regale del principe Carlo stia durando da una vita e che questi non raccolga altro se non le briciole del potere. D’altro canto, però, l’erede al trono sta svolgendo dei compiti che rientrano nel raggio dei suoi doveri di corte. Inoltre una fase di “affiancamento” tra sovrano ed erede (o tra reggente ed erede, anche se non è questo il caso) non è affatto una rarità. L’Express ricorda che in 67 anni di regno la regina Elisabetta ha posto 65 corone di fiori sul Cenotafio di Whitehall. Negli ultimi anni, però, la sovrana ha preferito osservare la cerimonia dal balcone dell’edificio del Foreign and Commonwealth Office. Per la royal family il fine settimana che precede il Remembrance Day sarà fitto di appuntamenti. Tra quelli più importanti, come ricorda il Telegraph, c’è la visita di Harry, Meghan e Camilla al Westminster Abbey’s Field of Remembrance il prossimo 7 novembre. Inoltre la regina, il principe Carlo, la duchessa di Cornovaglia, i Cambridges e i Sussexes parteciperanno al Royal British Legion Festival of Remembrance che si terrà al Royal Albert Hall sabato 9 novembre.