Il Principe Carlo sbarca su Instagram

È un Principe Carlo social, quello che il 12 novembre ha deciso di pubblicare via Instagram il primo commento in assoluto, scritto personalmente. Il membro della Royal Family, in occasione della decima visita ufficiale in India, ha voluto salutare l'intera e numerosa comunità Sikh presente nel Regno Unito e celebrare insieme il 550° anniversario della nascita di Guru Nanak Dev Ji, fondatore della religione stessa. Il Principe Carlo ha elogiato i fondamenti del credo sikh ovvero: duro lavoro, equità, rispetto e altruismo.

Il Principe Carlo ha voluto ringraziare l'intera comunità presente nel Regno Unito per l'operato e la collaborazione costanti, grazie anche ai valori e ai principi tramandati da Guru Nanak Dev Ji, che hanno contribuito a rendere l'Inghilterra un'eccellenza nel mondo intero. Parole affettuose e piene di rispetto quelle scritte personalmente dal figlio della Regina Elisabetta II, sempre molto sensibile nei confronti delle dinamiche interne del paese e rispettoso delle varie comunità presenti.

Una personalizzazione molto importante in grado di dimezzare ulteriormente le distanze tra la Royal Family e i suoi sudditi, anche se solo virtualmente ed attraverso la piattaforma social di Instagram. Un percorso avviato da tempo dai figli di Carlo e Lady Diana, il Principe William ed il Principe Harry, molto attenti a svecchiare il ruolo della Monarchia in favore di una connessione più semplice e sicuramente più umana.

