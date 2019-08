I rumors: "Il principe Harry aggressivo dopo la morte di Lady D"

La morte di Lady Diana è stata uno choc per il mondo intero ma è stata una tragedia insuperabile per i suoi due figli. Harry e William erano poco più che bambini in quell'ormai lontana notte del 31 agosto 1997 e hanno dovuto affrontare il mondo che ha puntato loro gli obiettivi contro, senza più lo scudo protettivo della loro madre. In pochi hanno dimenticato i loro volti mentre sfilavano dietro il feretro della madre nel giorno dei funerali. Non una lacrima in pubblico da parte dei giovanissimi principi, già inquadrati nell'etichetta reale.

William e Harry hanno reagito in maniera differente a questa tragedia. Il marito di Kate è diventato il supporto fondamentale di suo fratello, ha incanalato il dolore per trasformarlo in un modo per aiutare Harry a non cadere in una spirale di negatività. Il marito di Meghan, infatti, ha avuto molte difficoltà a metabolizzare quel lutto inspiegabile agli occhi di un adolescente e gli ci sono voluti 20 anni prima di riuscire a parlare pubblicamente di quel lutto. Era il giorno di Pasqua del 2017 quando Harry ha ammesso al mondo di aver inconsciamente cancellato dai suoi ricordi quel 31 agosto 1997, eliminando anche i ricordi di sua madre che gli causavano troppo dolore. La morte di Lady Diana ha portato Harry a chiudersi in se stesso, sviluppando un carattere scostante e a tratti aggressivo. Gli atteggiamenti violenti e alcune deviazioni mentali sono state il frutto del dolore mai espresso da parte del principe Harry, che grazie alla vicinanza e al supporto del fratello William ha deciso di rivolgersi agli specialisti per uscire da quel tunnel autodistruttivo.

Ha iniziato a praticare la boxe per buttare fuori tutta la sua rabbia, mentre dall'altra parte era costretto a far fronte a una mole enorme di impegni istituzionali. I riflettori sempre puntati addosso, la critica e i media che ne commentavano ogni comportamento erano diventati un peso eccessivo per Harry, già fragile per il lutto. La profonda riconoscenza del principe Harry verso suo fratello William sembra però sbiadita in questi ultimi tempi, visto che negli ambienti reali si mormora di una spaccatura che si fa sempre più profonda tra i due fratelli a causa di Meghan Markle. La duchessa del Sussex, tuttavia, onorerà il ricordo della sua defunta suocera recandosi per la prima volta in compagnia di Harry nel luogo in cui Lady Diana è sepolta nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa. Un gesto molto forte da parte del principe Harry, un modo per avvicinare la sua famiglia al ricordo della sua adorata madre e che potrà anche far avvicinare i sudditi a sua moglie, a oggi non particolarmente gradita nel regno.