Il principe Harry in Angola sulle orme di Lady Diana

Le foto del principe Harry che cammina su un campo parzialmente sminato in Angola fanno venire i brividi e rappresentano un tuffo nel passato, a 22 anni fa per la precisione. Chi non ricorda Lady Diana che, elmetto calcato sulla testa e giubbotto antiproiettile, attraversava un campo ancora piano di mine nel 1997? Immagini che, come ricorda Vanity Fair, fecero il giro del mondo e per cui la principessa del Galles venne criticata e accusata di incoscienza ed esibizionismo. Allora il tema delle mine e delle devastanti conseguenze delle esplosioni su uomini, donne e bambini non occupava grande spazio sui quotidiani o in televisione. Se ne parlava poco, si trattava di una questione che sembrava lontana nel tempo e nello spazio. Non per Lady Diana.

La mamma di William e Harry ebbe il grande merito di risvegliare le coscienze su un argomento spinoso, su cui molti preferivano tacere. Per lei le mine non erano un danno collaterale della guerra, ma il problema principale e attuale che bisognava risolvere. Quando visitò l’Angola nel 1997, Diana dichiarò alla BBC che il Paese deteneva il triste primato della più alta percentuale di persone amputate nel mondo (1 su 333) a causa delle mine. Questi numeri terrificanti erano la conseguenza della guerra civile che ha martoriato il Paese dal 1975 al 2002. Quei tempi, ormai, sembrano lontani, ma la loro memoria non è andata perduta. Il testimone lasciato da Lady Diana è stato raccolto dal principe Harry, deciso a proseguire la battaglia contro le mine antiuomo iniziata da sua madre.

Per questo motivo il duca si è recato senza Meghan e Archie a Huambo, proprio nei luoghi visitati dalla principessa del Galles. Harry ha voluto ricordarla e rammentare la campagna umanitaria sostenuta da Diana anche su Instagram, dove ha pubblicato una sua foto e una didascalia che ne elogia il lavoro instancabile, dichiarando che la principessa “ha aiutato a cambiare il corso della storia” . Sul social il duca ha anche citato questa frase di sua madre: “Se fosse garantito un divieto internazionale sulle mine antiuomo, guardando molto avanti, il mondo potrebbe essere un luogo più sicuro per i nipoti di questa generazione”. Il Daily Mail riferisce che Harry ha constatato di persona come è cambiato l’Angola e, come Diana più di 20 anni fa, continua ad appoggiare la charity Halo Trust, che si occupa di bonificare i campi minati e di sensibilizzare le persone su un tema tanto delicato.