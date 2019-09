Il Principe Harry e Meghan ballano in strada dopo l'arrivo a Cape Town

È ufficialmente iniziato il tour sudafricano dei Duchi di Sussex. Il Principe Harry e Meghan Markle, insieme al primogenito Archie, sono arrivati a Città del Capo nel primo pomeriggio e l'accoglienza è stata calorosa e variopinta. Un gruppo di danzatori locali ha, infatti, improvvisato alcuni balli tradizionali per strada, coinvolgendo addirittura Harry e Meghan. La prima a lasciarsi andare al ritmo della musica è stata la Duchessa di Sussex che, presa per mano da una ballerina, ha improvvisato (seppur imbarazzata) alcuni passi. Semplice ed elegante nel vestito floreale bianco e nero (che secondo i bene informati è di un noto brand low cost), Meghan si é mostrata sorpresa ma disinvolta nella prova danzante. Tra applausi e grandi sorrisi, Meghan si è lasciata trasportare dall'euforica comitiva di danzatori battendo le mani e ballando.

Anche il Principe Harry ha voluto cimentarsi in qualche passo di danza e, poco prima di salutare il folto pubblico giunto per dargli il benvenuto, ha improvvisato qualche ballo per poi salutare tutti. Rilassati e a loro agio, Harry e Meghan hanno poi salutato la folla festosa e abbracciato i numerosi bambini presenti all'arrivo, che li hanno omaggiati con fiori e piccoli doni, prima di recarsi alla "township" di Nyanga dove hanno preso parte a un seminario della "Justice Desk", l'ente non governativo che si occupa di istruire bambini e bambine sui loro diritti. I Duchi di Sussex resteranno in Sudafrica per dieci giorni, poi Harry proseguirà il viaggio da solo in Malawi, Botswana ed infine in Angola, dove visiterà l'ex campo minato di Huambo, dove andò sua madre, la principessa Diana, pochi mesi prima della sua morte nel 1997.