"Sei bellissimo", "Sono sposato": quel simpatico botta e risposta del principe Harry con una studentessa

Non tutti sanno che il principe Harry è un grande appassionato di rugby e perfino presidente onorario dal 2017 della RFU, la Federazione Rugby dell’Inghilterra. Una carica, quest’ultima, “ereditata” dalla regina Elisabetta. Per questi motivi, come riporta il Telegraph, Harry non avrebbe perso per (quasi) nulla al mondo la partita finale del Rugby World Cup, disputatasi lo scorso 2 novembre in Giappone.

In campo c’erano le sue due squadre “del cuore”, l’Inghilterra e il Sud Africa. Il duca di Sussex ha anche portato al team inglese un messaggio di incoraggiamento e di complimenti da parte della regina Elisabetta. Per la cronaca la partita è stata vinta per 32 a 12 dal Sud Africa e Harry ha commentato su Instagram il risultato, incitando la squadra dell’Inghilterra a “tenere alta la testa”, poiché “non potevamo chiedervi di più”.

Il principe ha avuto parole piene d’affetto anche per la squadra del Sud Africa e, ricordando il viaggio ufficiale di poche settimane fa, ha dichiarato: “A tutto il Sud Africa, il rugby unisce tutti noi in più modi che possiamo immaginare e stasera non ho dubbi sul fatto che unirà tutti voi. Dopo la visita degli scorsi mesi, non riesco a pensare a una nazione che lo meriti di più…”. Il momento più divertente del breve soggiorno giapponese del principe Harry è arrivato, però, prima della finale di rugby. Vanity Fair racconta che durante un incontro con un gruppo di scolari locali e con gli atleti paralimpici al Pala Arena una studentessa giapponese non sarebbe riuscita a trattenere il suo entusiasmo nel vedere dal vivo il duca di Sussex. Forse travolta dall’emozione, la ragazza ha gridato in direzione di Harry: “Sei bellissimo!”.

Il principe Harry, divertito e un po’ sorpreso, ha risposto: “Sono sposato!” indicando la fede al dito. Gli studenti presenti sono scoppiati a ridere e la simpatica scenetta, pubblicata sull’account twitter della royal family, ha fatto il giro del web, diventando virale in pochissimo tempo. Ancora una volta il duca ha mostrato la parte più ironica e vivace di sé, ma stavolta l’atmosfera giocosa nascondeva qualcosa di più profondo, cioè l’amore per Meghan Markle. Molti tabloid sono d’accordo sul fatto che la risposta del principe Harry alla studentessa giapponese sia stata anche un modo per ricordare la moglie, un pensiero affettuoso per la sua nuova famiglia rimasta in Inghilterra.

La visita in Giappone del duca di Sussex, terminata domenica 3 novembre, ha avuto tutti i crismi del viaggio ufficiale. Inoltre rappresenta la prima volta del secondogenito di Lady Diana nella terra del Sol Levante. Un’altra coincidenza curiosa ha voluto che questo viaggio avvenisse pochissimo tempo dopo la cerimonia per l’ascesa al trono del nuovo imperatore Naruhito. Un evento a cui erano presenti teste coronate da tutto il mondo, compreso il principe di Galles Carlo. Possiamo infine ricordare che il duca ha già assistito a una finale per la coppa del mondo di rugby tra l’Inghilterra e il Sud Africa nel 2007 a Parigi.