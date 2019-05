Il Principe Harry senza Meghan, l'apparizione a sorpresa alle nozze di Lady Gabriella Windsor

A un anno esatto dalle sue nozze il Principe Harry è tornato al castello di Windsor, luogo in cui lui e Meghan Markle si sono scambiati le fedi nuziali diventando così, sotto lo sguardo sognante del mondo intero, marito e moglie. Questa volta, tuttavia, a giurarsi amore eterno nella suggestiva location sono stati la nipote della Regina Elisabetta Lady Gabriella Windsor e Thomas Kingston, ex fidanzato di Pippa Middleton.

Il Duca di Sussex, elegantissimo in uno smoking scuro, è arrivato sul posto al fianco della bella Sophie Winkleman, attrice divenuta famosa per aver recitato ne Le cronache di Narnia e nella fortunata serie tv Peep Show. La giovane è stata invitata al matrimonio in quanto moglie di Lord Frederick Windsor, figlio del Principe Michael di Kent.

Alla vista dei due, che camminavano sorridenti l’uno al fianco dell’altra, i fotografi hanno scattato una pioggia di flash scatenando di rimando anche i pettegolezzi. Ma niente gossip su presunti tradimenti questa volta, l’attrice inglese aveva un motivo valido per essere là in compagnia del principe. Grandi assenti al royal wedding Kate e William, impegnati con la finale della Fa Cup di calcio.