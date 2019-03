Il principe Harry si commuove per l’omaggio dei bambini al figlio in arrivo

Il Principe Harry d'Inghilterra ha preso parte alla cerimonia annuale di piantare un albero durante una visita a una scuola elementare nella zona ovest di Londra. Una tradizione che lui ha voluto rispettare presentandosi da solo, unico rappresentante della famiglia reale, ben contento di visitare i piccoli studenti della scuola che, secondo una fonte di People, erano letteralmente elettrizzati e felicissimi di incontrarlo di persona.

La visita faceva parte della campagna in corso per proteggere le foreste in tutto il mondo grazie al "Queen's Commonwealth Canopythis", un'iniziativa lanciata nel 2015 con una fitta rete di programmi pensati per proteggere e conservare le foreste di tutti i 53 paesi del Commonwealth. Harry si è così unito ai giovani studenti della "St. Vincent's Catholic Primary School,", mentre piantavano gli alberelli nel parco della loro scuola.



Il Principe stesso ha voluto piantare di persona un piccolo alberello di ciliegie selvatiche. Mentre si è chinato per farlo, solo allora ha notato tutte le piccole bandierine disseminate nel parco della scuola. I bambini le avevano realizzate personalmente per lui, a mano, ritagliandole, colorandole e scrivendoci sopra una dedica speciale per il futuro papà, tra cui "Buona fortuna con il tuo bambino!".

Sempre secondo la fonte di People, il principe Harry prima è scoppiato a ridere e poi si è detto molto commosso per i bellissimo omaggio, dato che a fare questo bel gesto beneaugurante sono stati dei bambini.



