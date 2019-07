Il principe Harry voleva rinunciare al titolo

" Harry vorrebbe essere come sua cugina Zara Tindall e avere la sua libertà. Ma sfortunatamente è imparentato con l'erede al trono William e sarà il figlio del futuro re, Carlo. Non può avere un piede dentro e uno fuori ". Parola dell’esperto reale del "Daily Mirror" Russell Myers che, ospite del podcast "Pod Save the Queen" di Ann Gripper, ha spiegato come l’aver voluto tenere segreti i dettagli della nascita e del battesimo di suo figlio Archie sia solo l’ultimo atto di un lungo elenco di volte in cui il principe Harry ha cercato di sfuggire al suo destino di reale.

" Il Duca del Sussex ha una lunga storia di tentativi falliti di restare fuori dai riflettori ", ha detto Myers ricordando come già " nel 2008, quando era in Afghanistan come ufficiale dell'esercito, Harry disse a un suo commilitone: 'Non voglio vivere a Windsor. E non amo nemmeno l’Inghilterra. Tu non immagini quanto sia bello stare lontano dalla stampa e dai giornali ' ". " Inoltre nel 2017 - ricorda Myers - Harry stesso confessò al “Sunday Mail” che la sua carriera decennale nell'esercito era stata la migliore via di fuga mai avuta dalla sua vita da reale e che aveva persino pensato di rinunciare al suo titolo. Disse: 'Pensavo di lasciare tutto, ma poi ho deciso di restare e trovare un ruolo adatto a me'. La verità è che fu sua nonna la Regina a persuaderlo a non abbandonare i suoi doveri reali ”.

Secondo Myers probabilmente Elisabetta II interverrà presto per mettere in riga il nipote che " si sta inimicando i sudditi ". Il battesimo di Archie è capitato " in un momento sfortunato, mentre sulla stampa infuriava il dibattito sugli esosi costi di ristrutturazione del Frogmore Cottage e la decisione di lui e Meghan di mantenere privato il battesimo non ha aiutato. Anzi – rivela Myers – i due stanno passando da un disastro all’altro. La scorsa settimana a Wimbledon le guardie del corpo della Duchessa hanno ordinato alla gente di non scattare fotografie perché Meghan era in visita privata. Una cosa assurda, dato che era in pubblico a un evento pubblico ".