Il “principe” indiano del Grande Fratello condannato per violenza sessuale

Ancora guai per Kiran Maccali, il noto “Principe” dell’edizione 2011 de “Il Grande Fratello”. Il bergamasco di origini indiane, ormai scomparso dal mondo dello spettacolo, non fa che passare da un’aula di giustizia all’altra. Dopo il primo sconcertante episodio che lo vide protagonista nell’estate 2017 quando fu fermato per aggressione nei confronti dei genitori adottivi italiani con la madre che aveva chiamato il 112 temendo per la sua incolumità, il 32enne, reagendo con violenza ai carabinieri accorsi sul posto, era stato condannato in primo grado a otto mesi di reclusione per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato.

Mentre era in attesa di giudizio definitivo, l’anno scorso fu arrestato per molestie e stalking ai danni della sua ex fidanzata, una 37enne di Capriolo che lo aveva lasciato per i continui tradimenti e gli atteggiamenti aggressivi causati dall’abuso di alcol. L’8 marzo 2018 con la scusa di farle gli auguri per la Festa della Donna l’aveva attesa sotto casa per poi cercare di violentarla. Il tutto violando in contemporanea anche le misure cautelari a cui era nel frattempo sottoposto, come l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Per quest’episodio, come rende noto “Brescia Oggi” l’ex gieffino è stato condannato in primo grado a 2 anni e 2 mesi per stalking e violenza sessuale ai danni della sua ex fidanzata.