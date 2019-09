Il principe William e la foto con Lady Diana

Lady Diana è sempre nei pensieri dei suoi figli, i quali spesso ne omaggiano spesso il ricordo con parole affettuose e foto prese dagli archivi privati. Stavolta, come riporta Vanity Fair, è il principe William a tornare indietro con la memoria, postando uno scatto del 1988 che lo ritrae con la madre, il fratello e i cugini su una autopompa. L’occasione per questo tuffo nel passato è il “999 Day”, la festa che celebra le forze di sicurezza e di primo soccorso del Regno Unito. La foto rievoca il divertimento dei bambini, alle prese con un’antica vettura che non conoscono e che, come è logico, stimola la loro curiosità. Lady Diana li sorveglia con occhio attento, ma i due principini William e Harry, elmetto d’ordinanza sul capo, non sembrano per nulla intimoriti dai fotografi che vogliono catturare quel momento irripetibile.

Il principe William ha scelto anche altre immagini da mostrare al pubblico, nelle quali si trova faccia a faccia con le figure professionali che quotidianamente rischiano la vita per assicurare l’incolumità dei cittadini britannici. A catturare l’attenzione dei fans è, inevitabilmente, lo scatto che lo ritrae con Lady Diana nel “999 Day” di 31 anni fa. La didascalia spiega che la foto “è stata scattata nel 1988 nel parco di Sandringham House, davanti alla vecchia caserma dei pompieri. Ci sono il duca di Cambridge e il duca di Sussex, insieme ai cugini Peter Phillips e Zara Tindall e alla madre Diana, principessa del Galles”. In passato il principe William ha lavorato per la RAF, pilotando elicotteri dell’elisoccorso, dunque anche lui ha una buona esperienza “sul campo” di questo tipo di mestieri in cui la prontezza di spirito e il tempo sono fattori fondamentali. Tuttavia in queste fotografie non vediamo soltanto l’erede al trono inglese che ricorda con gratitudine quanti si impegnano per garantire la sicurezza nel Regno, ma soprattutto il figlio che non può smettere (com’è ovvio) di pensare a sua madre.