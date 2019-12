William e il ricordo di Lady D: "Mi insegnò a guardare oltre il palazzo"

Gli insegnamenti di Lady Diana non sono morti con lei nel tunnel dell’Alma. I suoi figli, il principe William e il principe Harry, hanno ereditato la stessa predisposizione materna ad aiutare gli ultimi della Terra, la stessa empatia che li fa (e ce li fa) sentire più vicini alla principessa del Galles. Vanity Fair rivela che uno dei primi ricordi del duca di Cambridge risale al 1993 ed è la visita che fece con sua madre e suo fratello alla Passage Charity di Londra, un’associazione che si occupa di senzatetto. Da febbraio 2019 William è diventato il patrono di questa organizzazione.

Di quel giorno trascorso alla Passage Charity rimane una foto che il primogenito di Lady Diana ha pubblicato su Instagram. Lo scatto fa da apertura a un video con cui il principe William ha annunciato la sua presenza e quella della moglie Kate Middleton nel programma BBC “A Berry Royal Christmas” del 16 dicembre scorso. Naturalmente l’accostamento non è casuale. La conduttrice Mary Berry ha visitato diverse charities, tra cui proprio la Passage. Nell’intervista con la presentatrice il principe William non ha fatto mistero di quanto quel giorno trascorso con la madre, tra i senzatetto, lo abbia impressionato. Un ricordo indelebile che il duca ha trasformato in azione, spiegando che per Lady Diana era fondamentale che i figli conoscessero altre realtà, anche molto lontane dalla loro.

A tal proposito William ha dichiarato: “Mia madre Diana mi ha insegnato a guardare fuori dalle mura di palazzo” e ha aggiunto che la Passage Charity è stata “in realtà uno dei primi luoghi in cui andai. Devo aver avuto tra gli 8 e i 10 anni circa. Ha avuto un profondo impatto su di me. Mia madre sapeva cosa stava facendo. Comprese che era molto importante il fatto di farci crescere, soprattutto tenendo conto dell’esistenza che conducevamo, realizzando che la vita accade oltre le mura del palazzo e che puoi vedere le persone reali che lottano contro problemi reali”.

La vita privilegiata non poteva diventare un ostacolo alla comprensione del mondo nella sua infinità e purtroppo non sempre positiva varietà. Mary Berry ha poi evidenziato le battaglie della principessa del Galles in favore dei malati di Aids, un impegno che Lady Diana portò avanti persino contro il parere della regina Elisabetta. Il principe William ha commentato questa presa di posizione affermando: “Amava sfidare le regole anche in fatto di beneficenza”. Il principe William e Kate Middleton stanno cercando di insegnare gli stessi valori propugnati da Lady Diana anche ai loro tre figli, i quali sembrano già molto attenti al mondo che li circonda.

Il duca di Cambridge ha raccontato che durante il tragitto da Kensington Palace a scuola i bambini hanno più volte osservato delle persone che dormivano in strada. Incuriositi si sono rivolti ai genitori per saperne di più. Il principe William ha sempre cercato di spiegare la situazione in modo comprensibile per la loro età. Infatti nell’intervista ha rivelato: “Ogni volta che vediamo qualcuno che dorme per strada lo faccio notare e ne parlo”. I suoi figli ascoltano ciò che ha da dire in merito e, stando alle dichiarazioni del duca “sono molto interessati” all'argomento. Inoltre, riferendosi ai senzatetto, chiedono: “Perché non possono andare a casa?”.

Domande che denotano un’intelligenza emotiva spiccata. Benché George, Charlotte e Louis siano troppo piccoli per impegnarsi attivamente nelle campagne benefiche dei genitori, possono comunque iniziare a capire che il mondo in cui vivono non è che un granello di sabbia rispetto alle innumerevoli realtà intorno a loro. William e Kate sanno, allo stesso modo di Lady Diana, che è inutile chiudere i loro figli tra le mura del palazzo, come tentò di fare il padre del principe Siddharta, illudendosi di tenere suo figlio lontano dai mali del mondo. La vita trova sempre una crepa da cui entrare.