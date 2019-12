Abbracci e sorrisi ai sudditi: la principessa Charlotte ruba la scena ai Reali

La messa di Natale a Sandringham di quest'anno è stata la prima alla quale ha preso parte la principessa Charlotte, secondogenita del principe William e della duchessa Middleton. La bambina, che oggi ha 4 anni, anche stavolta ha rubato la scena ai suoi parenti nonostante non si sia esibita in uno dei siparietti che in altre occasioni hanno strappato un sorriso.

Mano nella mano con sua madre Kate, la principessina ha tenuto un comportamento davvero regale mentre ha attraversato il lungo viale che conduce verso la chiesa di Sandringham dove, come da tradizione, la famiglia reale si reca nel giorno di Natale per assistere alle sacre celebrazioni. Erano presenti tutti questa mattina, tranne il sovrano consorte Filippo, dimesso ieri dopo la degenza di 4 giorni in un ospedale di Londra, e i duchi del Sussex che hanno disertato i rituali del Natale della Royal Family.

Come ogni anno, sono migliaia le persone che fin dal primo mattino si assiepano ai lati del viale per vedere sfilare la famiglia reale, nell'unica occasione nella quale è possibile ammirarla al completo (o quasi.) L'atmosfera è stata meno sfarzosa rispetto al passato, complice i grandi problemi che quest'anno affliggono la Royal Family. Per smorzare le polemiche, il principe Carlo ha effettuato la camminata lungo il viale che conduce alla chiesa di St Mary Magdalene insieme a suo fratello Andrea, come dimostrazione della forte unione parentale. Il figlio maggiore di Elisabetta II ha poi ripercorso lo stesso tragitto insieme a suo figlio William e ai nipoti George e Charlotte.

I due bambini hanno caratteri profondamente differenti e lo hanno dimostrato anche in quest'occasione. Il futuro re d'Inghilterra George, come spesso accade, non si concede alla folla e preferisce un atteggiamento più serioso e distaccato rispetto alla sorella. George e William si sono avvicinati alla folla ma si sono limitati a qualche stretta di mano, come impone il protocollo reale di cui George sembra essere già a conoscenza. Charlotte, in compagnia della madre, al termine della messa si è invece avvicinata con trasporto ad alcune persone che attendevano il loro passaggio ed è stata protagonista di un momento molto toccante.

In compagnia di sua madre, la bambina si è avvicinata a una signora in sedia a rotelle in prima fila che aveva in dono un fenicottero gonfiabile per lei. Non solo Charlotte ha accettato di buon grado il regalo ma ha lasciato che la donna la abbracciasse, regalandole dei sorrisi. La prima esperienza ufficiale a Sandringham per i principi sembra essere stata un successo, in attesa del debutto ufficiale del piccolo Louise, ancora troppo piccolo per certi eventi.