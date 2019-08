Problemi di salute per il comico Teo Teocoli: spettacoli annullati

Teo Teocoli è stato costretto ad annullare le date dei suoi spettacoli del tour "Tutto Teo" a causa di un problema di salute. Lo show, che ieri era in programma alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, è stato rimandato al 1 settembre (come annunciato da chi ha organizzato l'evento). Sono state cancellate anche altre date, come quella di oggi a Santa Marinella (in programma all'Arena Grande del Castello di Santa Severa) e la prossima a Ostuni.

Sulla pagina Facebook del locale dove sabato scorso Teo si sarebbe dovuto esibire è comparso un video dell'attore. Nel breve filmato Teocoli ha rassicurato i fan e li ha ringraziati per essersi interessati al suo stato di salute. "Mi ha fatto molto piacere che tanta gente si sia interessata, anche per le altre serate che purtroppo salteranno", ha annunciato Teo. L'attore non è sceso nei dettagli di ciò che gli è successo ma si è limitato a dire che "si è rotta una sequenza di quasi vent’anni senza nessun intoppo. Stavolta c’è stato, succede. Grazie a tutti“.

Per coloro che avevano già acquistato il biglietto gli organizzatori hanno predisposto un sistema di rimborso, tranne per lo show di Lignano Sabbiadoro che invece è stato solo rinviato. Per quanto riguarda lo spettacolo organizzato a Santa Marinella l'organizzazione ha fatto sapere che "coloro che hanno acquistato i biglietti potranno procedere alla richiesta del rimborso presso il punto vendita in cui hanno effettuato l'acquisto, qualora si sia proceduto all'acquisto online il rimborso potrà essere richiesto scrivendo a info@caffeinacultura.it e inviando copia del titolo di acquisto entro e non oltre il 20 agosto prossimo. Verrà rimborsato solo il costo del biglietto e non il diritto di prevendita".

