Problemi di salute per Giulia De Lellis: l'influencer si ferma

Il successo del libro non basta. Giulia De Lellis a quanto pare è costretta a prendersi una pausa, a rallentare il ritmo dei suoi impegni, e pensare più a se stessa e alla sua salute. In una stories che è stata pubblicata nel corso della giornata di ieri, la De Lellis rivela che sta avendo alcuni problemi di salute e che ha bisogno di staccare la spina da quasi tutti gli impegni.

Nulla di grave, questo è certo. Il problema di salute a cui fa riferimento è di natura dermatologica. La pelle di Giulia De Lellis è provata e a breve dovrà sostenere un trattamento che il medico le ha prescritto. "Volevo dirvi che in questo periodo la mia pelle ha toccato il fondo – esordisce Giulia De Lellis -. Non sono mai stata in questo stato. La mia pelle è brutta, imperfetta. Sono veramente mostruosa, quindi inizierò una cura". Durante la breve diretta, l’influencer non spiega le motivazioni di questo fastidioso problema di salute, ma precisa che non è nulla di grave e che condividerà con tutti il suo percorso. "Ho fatto delle analisi e ora mi devo curare – continua-. Vi racconterò tutto, vi parlerò di ogni cosa appena sarò in grado di farlo. Voglio mettervi al corrente di tutto, perché io con voi condivido tutto, ogni cosa".

E senza scendere ulteriormente nei dettagli, la De Lellis rivela che la cura a cui si sta per sottoporre, la terrà lontana dalle scene per un po’, limitando gli incontri e gli eventi pubblico: "Per il momento mi limito a dire che ho una pelle di m… e con questo viaggio la farò respirare molto". Sicuramente una delle cause è lo stress dato che, nell’ultimo mese, il successo del suo primo libro ha sconvolto, in positivo, la vita dell’influencer.