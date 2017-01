Il prossimo capitolo di "Star Wars" si intitolerà "The Last Jedi"

Si intitolerà "The Last Jedi" il prossimo capitolo ufficiale (l'ottavo) della saga di Star Wars. Ad annunciarlo sono stati LucasFilm e Disney con una nota ufficiale in cui si legge: "Abbiamo i più grandi fan di questa e di qualunque altra galassia” si legge sul sito ufficiale. “In segno di gratitudine, volevamo che fossero i primi a sapere il titolo del prossimo capitolo della saga Skywalker. Star Wars: The Last Jedi".

Scritto e diretto da Rian Johnson, il film è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017. Nel cast troveremo Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. Nuovi ingressi nel cast saranno Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.

L'uscita al cinema segue quella di "Rogue One: A Star Wars Story", primo spin-off della saga incentrato su un gruppo di spie ribelli in missione per rubare i piani della nuova arma dell'Impero Galattico, la Morte Nera, ma a livello di trama sarà sequel diretto dell'episodio VII, sequel ufficiale della saga.

In "Il risveglio della forza", dopo la sconfitta dell'Impero, è il Primo Ordine ad ambire al dominio dell'Universo. I grandi eroi sono ormai in gran parte dispersi, come Luke Skywalker (Mark Hamill), ma esiste una nuova Resistenza che fa capo al Generale Leia (Carrie Fisher), veterana del conflitto. E poi ci sono persone comuni destinate a fare la differenza, come Rey (Daisy Ridley), una ragazza che per sopravvivere vende rottami, e Finn (John Boyega), un fuggitivo cui in molti danno la caccia in quanto "traditore". I due difenderanno un droide, BB-8, contenente una preziosa mappa, dal tenebroso Kylo Ren (Adam Driver), il cattivo, emulo di Darth Vader. A dare man forte alle truppe dei buoni arriveranno vecchie conoscenze come Han Solo (Harrison Ford) e Chewbacca.