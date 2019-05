La prova costume di Gwyneth Paltrow? "Troppo costosa"

Prova costume separata per Gwyneth Paltrow che sull’account Instagram dedicato al suo sito Goop, famoso blog in cui dispensa consigli di benessere e bellezza, posa più in forma che mai in un bikini nero che fa parte della nuova collezione beachwear da lei stessa lanciata per l’estate.

L’attrice 46enne, madre di due figli avuti dal frontman dei Coldplay, Chris Martin, è davvero in splendida forma, con addominali scolpiti e una silhouette da far invidia a una ventenne.

D’altronde è sempre stata lei il volto di Goop e ci tiene a dare di sé l’immagine migliore possibile. Gwyneth Paltrow non ha curve da bomba sexy, ma eleganza da vendere ed è riuscita a trasformare un semplice blog in una fiorente azienda che sul suo e-commerce vende praticamente di tutto, compresi i nuovissimi bikini della G. Label, il suo brand di moda.

Nell’immagine postata sui social Gwyneth prende il sole adagiata su una rampa di scale in un elegante ritratto in bianco e nero e le sue migliaia di fan la riempiono di complimenti e like, ad eccezione per il prezzo del costume: ben 320 dollari, un prezzo che a molte pare davvero fuori mercato. "Un po' caro no?", commenta un utente.



