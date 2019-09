Psg, Alba Silva ha rubato il cuore del portiere Sergio Rico

Mauro Icardi ha fatto il suo esordio in Champions con il Psg e in tribuna c'era Wanda Nara, in compagnia di Alba Silva e Andrea Salas, mogli dei due nuovi portieri del club transalpino Sergio Rico e Keylor Navas. L'agente dell'ex capitano dell'Inter sta pian piano facendo amicizia con le wag dei calciatori del Psg e dopo aver centato con Navas e consorte, con tanto di foto su Instagram, si è ripetuta assistendo alla vittoria della squadra del marito, in compagnia di due "colleghe", con un netto 3-0 sul Real Madrid di Zinedine Zidane. Icardi ha giocato 60 minuti ed è stato poi sostituito, mentre in porta ha giocato il titolare Navas che ha vinto la sfida contro il suo recente passato dato ha giocato per cinque anni al Real.

Sergio Rico, secondo portiere del Psg, è rimasto a guardare per tutta la partita e difficilmente vedrà il campo durante la stagione. Il numero uno spagnolo è arrivato in Francia in estate in prestito dal Siviglia con cui in quattro anni ha messo insieme 170 presenze in tutte le competizioni. Rico viene da un prestito agli inglesi del Fulham che sono però retrocessi malamente in Championship e con il 26enne spagnolo che ha incassato 59 reti in 32 presenze con la maglia dei Cottagers. Il primo settembre Sergio è passato al Psg e con lui a Parigi si è trasferito la sua sexy fidanzata Alba Silva, immortalata ieri sugli spalti con Wanda Nara.

Alba, la compagna di Sergio Rico, ha discreto seguito sui social con quasi 35.000 follower su Instagram che stanno ammirando la bellezza della spagnola che ama postare foto della sua vita quotidiana mettendo in mostra il suo fisico. La sua presenza sugli spalti dello stadio del Psg in compagnia della ben più famosa Wanda Nara potrebbe fare impennare ancora di più la sua popolarità social.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?