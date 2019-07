Pupo scherza su Diana Del Bufalo: "Peccato che sia fidanzata"

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è tornato in tv in veste di conduttore: prima con Strafactor, poi con Pupi&Fornelli e ora con Un'estate fa il giovedì sera su Rai2. Ad affiancare Pupo nella ricerca dei tormentoni estivi del passato l'attrice Diana Del Bufalo. Intervistato dal settimanale Vero, il cantante di Gelato al cioccolato ha parlato della sua giovane collega.

Pupo dichiara: " Diana mi piace molto perché è seria e professionale, oltre che simpatica e bella. Peccato che sia molto giovane e fidanzata con il mio caro amico Paolo Ruffini, altrimenti...". . Tutti conoscono la natura goliardica di Enzo Ghinazzi. Gli piace molto scherzare e scandalizzare. Il cantante, infatti, ha dichiarato più volte di essere sessualmente libero, ha una moglie e una compagna.

Se Pupo dovesse associare una canzone alla moglie sceglierebbe "Una rotonda sul mare" di Fred Bongusto perché è come un classico che non teme l'usura del tempo; la compagna, invece, è solare e determinata come la canzone del suo idolo Johnny Hallyday, "Que je t'aime". E la vulcanica Diana Del Bufalo che tormentone sarebbe?

L'attrice di Che Dio ci aiuti è felice di lavorare accanto a Pupo, non lo conosceva ma si sono trovati subito in sintonia. E' stato il cantante a rompere il ghiaccio la prima volta che si sono incontrati facendo una battuta sulla loro altezza. Diana Del Bufalo, infatti, è alta 1.80 m, Pupo molto meno... I due artisti conducono Un'estate fa a bordo di una macchina decappottabile d'epoca. Il secondo e ultimo appuntamento con la trasmissione di Rai2 in onda l'11 luglio sarà dedicata ai tormentoni degli anni '90 e 2000.