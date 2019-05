Quando il carpet di Cannes diventa hot. Le celebrità hanno osato

Il Festival del Cinema di Cannes, giunto alla sua 72esima edizione, è alle battute finali. La Kermesse con i suoi film e tutto il suo glamour, resta il momento dell’anno più atteso dai cinefili e per chi ama il flash dei fotografi. Il Festival di Cannes infatti è molto celebre per le modelle, attrici e influencer che sfilano sull’ambitissimo tappeto rosso. Una passerella in cui a vincere è la bellezza, lo stile, l’erotismo e anche gli eccessi.

Soprattutto nell’ultima edizione del Festival, la croisette è stata invasa da una folta schiera di modelle che hanno fatto a gara per vincere il simbolo scettro di donna più sexy del red carpet. Essendo una kermesse internazionale, in cui stesso i marchi di alta moda ne approfittano per pubblicizzare nuovi modelli delle proprie collezioni, ogni volta la sfida diventa sempre più hot. Tra le più provocanti del carpet di Cannes sono state Melissa Satta. Il suo vestito ha lasciato intravedere uno slip dello stesso colore dell’abito e impossibile non menzionare la celebre Chiara Ferragni, che è apparsa con un top borchiato, capello corto e uno spacco iper-vertiginoso. E non sono state da meno nè Amber Heard né Meredith Mickleson, che si è lasciata fotografare con un vestito nero a fior di pelle che ha messo in mostra tutte le sue bellezze.

Gli eccessi però sono parte integrante del Festival di Cannes. Sono una delle particolarità che hanno reso la kermesse molto ambita. Ma è guerra all’ultimo spacco anche ai festival nostrani di Roma e Venezia. Lo scorso anno, ad esempio, in Laguna, il vestito di Gilia Salemi ha alzato la temperatura del red carpet che da rosso è diventato vermiglio.