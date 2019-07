Quando Elisabetta II salvò il principe William

Sta facendo il giro dei social la breve clip che mostra la Regina Elisabetta II correre dietro suo nipote William nel giorno delle nozze del principe Andrea con Sarah Ferguson il 23 luglio 1986.

Il principe William in quell'occasione fece da paggetto al matrimonio dello zio Andrea e all'uscita dall'abbazia di Westminster, dove si tenne la cerimonia, prese a correre felice dietro la carrozza che trasportava i neo sposi.

La Regina vedendo il nipote pericolosamente vicino alle ruote del calesse fece un balzo di corsa per afferrargli la mano e metterlo in salvo.



Altri insieme a leì videro che William, che aveva solo 4 anni all'epoca, era in pericolo e si erano già mossi di corsa per afferrare il primogenito di Carlo e Diana, ma la Regina fu più veloce di tutti.

Senza pensarci due volte, ignorando del tutto il protocollo e dimostrando grande amore per il nipotino, fu la prima ad agguantare il bambino e trarlo a sé, per poi subito ricomporsi e lasciare i suoi panni di nonna amorevole per rientrare in quelli impeccabili di Sovrana.

Diffusa dal magazine "Hello!" e ripresa dai social di tutto il mondo, la storica clip della Regina che corre dietro il principe William ha suscitato grande tenerezza nei sudditi che hanno subito ribattezzato la loro Sovrana la "nonna di tutte le nonne" e "Grandma del Regno Unito".



Late post, but it's been 33 years since the wedding of Prince Andrew and Fergie in 1986. And so here's Queen Elizabeth running after little Prince William to stop him from getting closer to the carriage. Her Majesty as a grandma is cute pic.twitter.com/XTWyC9wVOv