"Quando ero depressa non riuscivo ad alzami dal letto". Le rivelazioni di Katy Perry

Non è facile vivere sotto le luci della ribalta. Molte sono le star dello showbiz che devono convivere con ansie e attacchi di panico perché impossibilitati a gestire il successo e la vita privata. Lo sa bene anche e soprattutto Katy Perry che, in una recente intervista rilasciata a Vogue India, ha ammesso di aver sofferto di depressione, soprattutto tra il 2017 e il 2018. Cantante, attrice e giudice in diversi talent show, Katy Perry ad oggi resta una delle artiste più amate del panorama musicale. I suoi album pop sono in vetta alle classifiche e i concerti sono tutti sold out. Ora è fidanzata e in procinto di sposarsi con Orlando Bloom, ma nell’intervista afferma che il successo non regala la felicità.

"Ero depressa e non riuscivo ad alzami dal letto – esordisce la cantante -. In passato ero stata grado di superare il problema ma, la mia ricaduta, non è stata facile. È successo qualcosa che mi ha fatto cadere troppe volte. E ho dovuto fare un viaggio per ritrovare me stessa e la mia salute". Per Katy Perry il viaggio è stato un sopporto psicologico, un team di esperti che ha permesso all’artista di convivere con le sue ansie e le sue paure.

"La mia storia con Orlando? È stata una manna dal cielo – afferma-. È stato la mia ancora, ancora oggi mi tiene ferma nel mondo reale ed è una cosa bellissima. Con lui ho intrapreso questo viaggio spirituale perché, lo devo ammettere, Orlando è il mio fan numero uno". L’intervista però ha spostato il perno dell’attenzione su diverse questioni. Non solo si è discusso dei problemi che la Perry ha dovuto affrontare, ma la cantante ha voluto e cercato di far capire quante persone soffrono del suo stesso disturbo, ma pochi riescono a essere sinceri e combattere la depressione. "Tutti soffriamo, sia emotivamente che spiritualmente, ma pochi riescono ad ammettere di avere un problema – aggiunge -. C’è chi riesce a superare il disturbo da solo e chi invece cade vittima del suo stesso male".

Ed è proprio un malessere comune quello che unisce i personaggi del mondo dello spettacolo. Lo sa bene Katy Perry ma conosce bene il disturbo anche Selena Gomez, ad esempio, e lo stesso Principe Harry. Quest’ultimo per evitare che altre persone potessero subire il suo stesso destino, ha creato un’associazione benefica per dare agio alla gente di "tenere duro e di continuare a sorridere".