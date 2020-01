Quando Lady Diana pianse per il Principe Carlo

Il mito di Lady Diana vive nel cuore di tutti. A più di venti anni dalla sua tragica morte in un incidente stradale a Parigi, la sua immagine è come se fosse rimasta cristallizzata nel tempo, simbolo di beltà e di forza d’animo. Gli insegnamenti e il suo lascito vivono attraverso i sorrisi e i gesti di William e di Harry e la sua iconica bellezza è ancora oggi fonte di grande ispirazione. Lady Diana però non ha avuto una vita serena e tranquilla. Legata al Principe Carlo in un matrimonio di comodo in cui aleggiava lo spettro di Camilla, lady Spencer ha lottato con tutte le sue forze per rispettare il suo impegno preso con la Corona inglese. Sappiamo tutti come sono andate le cose, eppure in molti affermano che Diana non si è arresa alle avversità, anzi ha lottato per tenersi stretto il suo principe.

Ora, in un documentario che è stato trasmesso qualche giorno su ITV (network inglese), si torna a parlare del mito della Principessa Triste e a farlo è Ken Lennox. Lui è stato uno dei primi fotografi che, al tempo dei corteggiamento tra Carlo e Lady Diana, ha immortalato i due insieme e in atteggiamenti da eterni innamorati. In Inside The Crown: secret of the Royals, Lennox racconta però particolari inediti sul rapporto tra i due, ricordando che è stato uno dei primi fotografi che ha immortalato le crepe nel rapporto tra Carlo e Lady Diana. Tutto è iniziato nel 1983, in un tour che i due hanno intrapreso in Australia. Lennox racconta di una scena molto particolare in cui vide Diana fuori al Sidney Opera House scoppiare a piangere, senza che il Principe Carlo le rivolgesse la più piccola attenzione. Il fotografo ammette che, proprio in quel momento, il matrimonio tra il principe e lady si è disgregato considerevolmente.

"Forse Carlo non si rese conto di quello che era appena successo, ma se anche lo avesse fatto, era tipo da lui guardare da un’altra parte – afferma -. Quello è stato il primo segnale di una crepa vivida nel loro matrimonio. E all’epoca nessuno aveva notato un particolare del genere. Di fronte alle telecamere tutto era perfetto, ma dietro le quinte le cose non funzionavano".

Il documentario rivela inoltre che, per i diversi sgarri che il principe Carlo ha rivolto alla moglie, Lady Diana avrebbe messo in atto anche diverse sottili vendette, come un urlo di aiuto per far capire alla gente che lei era terribilmente infelice.