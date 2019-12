Quando vedremo di nuovo il principe George e la principessa Charlotte?

Il principe George (6 anni) e la principessa Charlotte (4) rappresentano la nuova generazione Windsor insieme al fratellino Louis e al cuginetto Archie. Sono ancora molto piccoli per partecipare con costanza ai tanti eventi che vedono protagonisti i loro genitori, ma anche per loro sta iniziando il tempo delle prime, piccole responsabilità. Un’occasione giusta per debuttare in un evento pubblico potrebbe essere proprio il prossimo Natale. Un insider ha rivelato al magazine Bazaar.com: “È probabile che Charlotte e George si uniscano a William e Kate per la passeggiata verso la chiesa il giorno di Natale”.

Per i simpaticissimi bimbetti si tratterebbe della prima partecipazione a questo evento tradizionale ma dai contorni familiari, dunque più adeguato e rassicurante per la loro età. La passeggiata natalizia da Sandringham House alla chiesa di St.Mary Magdalene di Norfolk, dove si tiene la funzione religiosa, è un momento a cui la royal family tiene moltissimo e che i fotografi non perderebbero per nulla al mondo. In questi giorni c’è grande attesa per la possibile presenza dei principini figli di William e Kate, la stessa che caratterizzò la Messa di Natale del 2017, quando per la prima volta fu Meghan Markle a essere fotografata accanto alla regina Elisabetta e ai suoi eredi.

Non è ancora confermata la presenza del principe Andrea. Anzi, è possibile che il figlio prediletto di Sua Maestà arrivi in auto con la madre ma che resti defilato. Non è escluso nemmeno che rinunci alla Messa (o venga consigliato in tal senso) visto che la profonda ferita generata dallo scandalo Epstein è ancora aperta nella famiglia reale. La presenza del principe George e della principessa Charlotte potrebbe far passare in secondo piano un’eventuale assenza del duca di York, come pure la mancata partecipazione al royal Christmas di Harry, Meghan e Archie, che trascorreranno le festività in California.

Secondo le indiscrezioni la decisione di far partecipare i regali pargoletti a un evento di così alto profilo sarebbe scaturita da uno scambio di opinioni tra la regina Elisabetta, il principe William e Kate Middleton. Tutti e tre si sarebbero trovati d’accordo sul fatto che il principe George e la principessa Charlotte non sono più tanto piccoli da dover evitare ogni appuntamento pubblico. Per loro sarebbe arrivato il momento di cominciare a confrontarsi con telecamere e giornalisti, sebbene sotto la costante protezione dei genitori.