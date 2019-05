"Ma quanto sei figo?" Imbarazzo per Giuseppe Zeno a Domenica In

Come tutte le domeniche il salotto su Rai Uno di Mara Venier, ospita diverse personalità di spicco della tv e dell’intrattenimento nostrano. Nella puntata di "Domenica In", trasmessa ieri 12 maggio, tra i tanti è intervenuto anche Giuseppe Zeno. L’attore che è originario di Napoli (ha vissuto fra Ercolano e Vibo Valentia) ha avuto molta popolarità in tv grazie a "Incantesimo", "L’Onore e il Rispetto" e "Mentre ero via", fiction della Rai con Vittoria Puccini. Durante l’intervista ha parlato di amore e di lavoro, ma non sono mancati momenti di sana goliardia.

"Io e Margareth ci siamo conosciuti a casa di un amico comune e sono stato folgorato. È una donna dai sani principi che, alla fine, sono anche i miei", rivela Giuseppe Zeno. I due sono legati sentimentalmente dal 2015 e hanno una figlia di nome Angelica: "Essere padre mi ha cambiato. All’inizio non mi sono reso conto di nulla ma, quando succede, capisci cosa significa essere un genitore."

Giuseppe Zeno poi, durante l’intervista, ha spiegato anche cosa significa essere un attore molto affermato. "Sono soddisfazioni e rinunce. Non bisogna mai adagiarsi perché, lo stimolo più grande, è di voler dare sempre più", afferma. Immancabile la gaffe della padrona di casa che, durante le dichiarazioni di Zeno afferma: "Ma quanto sei figo?" E l’attore, abbassando lo sguardo, visibilmente emozionato, replica: "Mi vuoi mettere in imbarazzo, per caso?"