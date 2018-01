Quei party nella scuola di Amici E ora in 4 rischiano l'espulsione

Acque agitate in casa Amici. Di fatto secondo alcune indiscrezioni almeno tre ballerini sarebbero stati sospesi dalla scuola del talent e rischiano l'espulsione. Finora nè la De Filippi, nè la Celentano, come riporta il Tempo, hanno voluto rivelare quanto accaduto. Ed è stata la stessa conduttrice a spiegare davanti alle telecamere cosa è la scuola di Amici e quali regole vanno seguite: "Succede che tutti siamo stati giovani e a volte trasgredito le regole, io lo stesso l’ho fatto, succede che però si esagera. Non entro nel merito di cosa è successo, non lo dico, come ho già detto ai ragazzi. Non è necessario che il pubblico lo sappia. Fidatevi però che sono successe cose che forse appartengono all’età giovane dei ragazzi, ma che fossero capitate a mio figlio, io non ne sarei pazza di gioia. Alcuni hanno sbagliato di più, altri di meno. Il provvedimento della produzione riguarda tutti. Pertanto abbiamo deciso che ora voi di notte andate ad aiutare i netturbini romani a ripulire le vie di Roma. Così di notte impiegherete meglio il tempo. Chiederemo l’autorizzazione al Comune, se non fosse d’accordo troveremo un lavoro socialmente utile".



Nel mirino finiscono Vittorio, Filippo, Biondo e Nicolas. A questo punto il cantante afferma: "Sono io che ho organizzato i party e chiedo scusa". A questo punto arriva la mazzata: "Siete tutti e quattro espulsi dalla scuola con effetto immediato", comunica la Celentano. Adesso dovranno sostenere un esame di riammissione.