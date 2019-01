"Quereliamo Celentano ​per la mafia a Napoli"

I riferimenti alla "Mafia International" che dominano la Napoli del futuro nel cartone Adrian, la serie animata di Adriano Celentano? Possono costare caro al Molleggiato.

Come racconta il portale Vesuviolive, infatti, è stata annunciata una querela per l'artista. "Abbiamo dato incarico ai nostri consulenti di scaricare e trascrivere i file e video della trasmissione di Canale 5 in cui per aumentare audience si è svolto un ingiustificabile spettacolo in danno dell’immagine di Napoli e dei napoletani", spiegano dall'associazione NoiConsumatori, "Civilmente e soprattutto in sede giudiziale tali gratuite e dannose offese amplificate dalla tv devono essere stigmatizzate e punite secondo legge se non si vuole trasformare la tv e lo spettacolo in un amplificatore di insulti e violenza verbale. Non si può parlare senza controllo e dare appellativi di mafia (cancro del mondo e non di Napoli) per proprio uso e profitto, ma purtroppo certe persone fanno informazione e business in questo modo e quindi preferiamo vederle solo in tribunale. Con il risarcimento danni e con i loro soldi, si spera accompagnati da scuse e pentimento quanto prima visto che sbagliare è umano ma perseverare è diabolico, si potranno realizzare tanti spettacoli iniziative sociali a tutela della vera arte della canzone e del cinema e anche dello sviluppo turistico di Napoli".