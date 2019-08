"Questa è la felicità". Meritata vacanza di sole e mare per Barbara D’Urso

È stata una stagione esplosiva e piena densa di grandi consensi per Barbara D’Urso. La regina dell’infotainment di Canale 5, regina del Grande Fratello, Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – non è la d’Urso, ora ha staccato per un po’ la spina e ricarica le batterie in vista di un nuovo ciclo di appuntamenti. Sì, la nuova stagione è alle porte e Barbara D’Urso ha in serbo tante novità.

Intanto per la celebre presentatrice è arrivato il tempo di trascorrere una breve vacanza in totale relax. Come dimostra il video che ha pubblicato sul suo profilo instagram, in cui appare felice e sorridente fra il mare cristallino di Capri. "La vita, il mare, il sole e il tramonto”. Questa è la felicità", scrive come didascalia. In vacanza non è da sola perché, come ha riportato Gossip & Tv, la D’Urso è insieme ai suoi amici di sempre, come Filippo Nardi, famoso concorrente del Grande Fratello e amico intimo della conduttrice. Bella come non mai, la D’Urso non smette di mettere in mostra il suo fisico statuario che, nonostante l’età, brilla ancora di luce propria. E anche attraverso i social la sua ironia è come sempre contagiante. "Voglio bene anche a voi – risponde ai tanti fan che hanno commentato il video –. Con il Cuore".

Non resta quindi che attendere il ritorno in tv di Barbara D’Urso.