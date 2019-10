"Questo è il tuo primo fidanzato giovane": la Balivo gela Valeria Marini e il suo toyboy

In una nuova puntata di Vieni da me è apparsa nelle vesti di ospite in studio Valeria Marini, la quale ha concesso un'intervista esclusiva a Caterina Balivo. Nel nuovo appuntamento tv, la showgirl capitolina ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua vita privata, parlando dell'ex fidanzato Patrick Baldassarri, con il quale è tornata in buoni rapporti, il tentatore spagnolo Ivan Gonzalez conosciuto a Temptation island vip e non si è risparmiata neanche sul conto della sua nuova fiamma. "Con Patrick ho riallacciato i rapporti, adesso siamo amici -dichiara in studio la Marini, che poi ricorda la sua esperienza vissuta al docu-reality sui tradimenti-. Perché mi piacciono le cotolette? (la Marini ricorda la sua intesa con Gonzalez, ndr) - A me piace il lato godereccio delle cose, adesso ho un fidanzato che le se fare molto bene le cotolette...".

Valeria Marini presenta il suo toyboy

Alle prime parole sulla vita sentimentale spese dalla Marini, che inizialmente si è rifiutata di parlare dell'identità del suo attuale fidanzato, è seguita la reazione della Balivo, che ha invitato in studio proprio l'attuale compagno della showgirl, Gianluigi Martino, nato a Cosenza. "Lavoriamo insieme e stiamo anche insieme... è l’unione perfetta”, si presenta così a Vieni da me il neo fidanzato della stellare diva di Temptation island vip e la padrona di casa, Balivo, non può fare a meno di evidenziare che il ragazzo è molto giovane. "Vabeh ho 36 anni", ribatte prontamente Martino. Ma la Balivo non si arrende e infierisce su Valeria: "Questo è il tuo primo fidanzato giovanissimo!". “Questo lo dici tu…-chiosa quindi piccata l'ospite in studio, parlando del suo toyboy-. È una persona meravigliosa, sono sempre stata innamorata del mio lavoro, adesso sono innamorata anche di una persona che mi sta vicino e che mi aiuta anche nel lavoro. Sono molto felice, ho ripreso la serenità che avevo perso da un po’. Non sono gelosa, le persone le devi lasciar vivere. Lui è di Cosenza, ancora non viviamo insieme, vuoi saper troppe cose...".

