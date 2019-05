A Quiet Place 2: l’horror di Krasinski anticipato di due mesi

John Krasinski nel 2018 ha scritto, diretto e interpretato A Quiet Place, l’horror rivelazione degli ultimi anni.

Il film, con un budget di “solo” 17 milioni di dollari ha incassato ben 340 milioni di dollari nel mondo ma nei piani di Krasinski non c’era nessun sequel, una sola storia senza alcun continuo. Tuttavia l’attore, in questo caso anche sceneggiatore e regista, è tornato sui suoi passi e il progetto di un secondo film è stato messo in piedi per la gioia dei fan.

A Quiet Place racconta di un mondo post apocalittico in cui le persone vivono in assoluto silenzio: gli alieni che hanno invaso la terra sono molto sensibili ai rumori e al primo accenno si avventano sulla fonte con ferocia.

Con un limitato utilizzo del sonoro, lasciando quindi spazio alle interpretazioni e al “frastuono” del silenzio che si crea nelle scene più pericolose, A Quiet Place è diventato un punto di riferimento nel genere. In questo senso possiamo citare altri due film usciti in seguito con i quali si possono trovare alcune similitudini, parliamo di Bird Box e di The Silence, entrambi di Netflix.

A Quiet Place 2 però non sarà un sequel, ci tiene a precisare Krasinski. Non particolarmente contento di questa definizione preferisce invece identificarlo come il secondo libro di una serie di libri che espande il mondo raccontato fino ad ora.

Nel secondo film quindi vedremo nuovamente la famiglia Abbott con gli interpreti del primo film, tra cui c'è anche Emily Blunt. A questi va aggiunto anche un nuovo personaggio dalle intenzioni misteriose, interpretato da Cillian Murphy.

Il film sarà diretto nuovamente da Krasinski e tra i produttori, come per il precedente, ci sarà anche Michael Bay. L’uscita, inizialmente prevista dalla Paramount per il 15 maggio 2020, è stata ora anticipata al 20 marzo dello stesso anno.