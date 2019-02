R. Kelly, mandato d’arresto con l’accusa di abusi sessuali su minori

Va avanti la bufera che vede coinvolto l’artista R&B americano R. Kelly, al secolo Robert Sylvester Kelly.

Il cantante, da anni è al centro di un vero e proprio scandalo per aver commesso abusi sessuali su alcune donne, sentite dal gran giurì, alcune all’epoca dei fatti, minorenni tra i 13 e i 16 anni. Non solo, Il sito TMZ parla di un video in cui R. Kelly ha dei rapporti sessuali con una ragazzina che sembrerebbe avere non più di 14 anni. Il video in questione è stato consegnato dall’avvocato Michael Avenatti alle autorità, che hanno provveduto al successivo arresto nelle ultime ore.

Nonostante il legale del cantante affermi che il suo assistito sia innocente e che siano le donne a mentire, i capi d’accusa che pendono su di lui sono 10. Diversi i personaggi appartenenti al mondo della musica che hanno preso le distanze. Lady Gaga, che ha inciso una canzone con il rapper anni fa, venuta a conoscenza degli abusi commessi, si è dichiarata vicina alle vittime, affermando di non voler mai più avere a che fare con il cantante.

Come lei, altri artisti e la stessa Sony, che lo ha licenziato, hanno allontano il cantante, la cui udienza stata è fissata per l’8 marzo, data beffarda, visto che è il giorno della festa della donna.

R. Kelly potrebbe finire dietro le sbarre per molto tempo, considerando che nello Stato dell’Illinois, i reati sessuali su minori prevedono da 3 a 7 anni di carcere.