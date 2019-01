Quel racconto choc della "Gazosa": "Almeno 12 anni per riprendermi"

Ricordate Jessica Morlacchi? Cantante e bassista dei Gazosa, ha fatto perdere la sue tracce nel mondo dello spettacolo da parecchi anni. Adesso torna e si riprende il palcoscenico partecipando a "Ora o mai più", il talent di Amadeus su Rai Uno, in cui di fatto tornano alla ribalta cantanti che sono spariti dalle scene. Ma dietro il ritorno della Morlacchi c'è muna storia tutta da raccontare che lei stessa ha voluto rivelare. La cantante ha affermato: "A 16 anni ho cominciato ad avere attacchi di panico. In più soffrivo di agorafobia, ovvero avevo paura di stare in spazi aperti. Praticamente era impossibile per me vivere e tutto questo è sfociato nella depressione".

Poi, dopo aver raccontato il suo periodo difficile, ha voluto rivelare in che modo è riuscita a rinascere e a tornare a fare quello che le piace di più, ovvero suonare il basso e cantare: "Ci sono voluti 12 anni per riprendermi - ha confessato Jessica, oggi 31enne -, per trovare la cura giusta e soprattutto il dottore giusto che mi ha salvato la vita". Insomma la Morlacchi adesso ha nuovamente il sorriso e fa di tutto per mettersi alle spalle il suo periodo "nero".