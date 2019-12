The Race, su Sky la serie con Adam Brody e Sean Bean

The Race debutta su Sky Atlantic, si tratta di una serie tv distopica che segna il ritorno in qualità di protagonisti per Sean Bean e Adam Brody.

The Race, la trama

Ambientata in Gran Bretagna, The Race - Corsa mortale (titolo originale Curfew) racconta di un futuro distopico in cui un misterioso virus mette in pericolo la sopravvivenza dell’umanità. Il paese è governato da un regime totalitario, il quale, al fine di evitare la propagazione della malattia, ha disposto un coprifuoco con relativa quarantena per chiunque si faccia trovare fuori dalle propria abitazione. C’è qualcuno però che si era preparato per questo catastrofico evento.

Max Larssen, giovane miliardario, grazie alle sue grandi abilità ha saputo costruire una fortuna e comprendere per primo quanto stava per accadere. Nel corso degli anni ha così creato la sua fortuna, comprato un’isola nel sud del pacifico ed accumulato quanto necessario per sopravvivere. Ma non potrà sopravvivere da solo. Decide quindi di fare una selezione delle persone non infette attraverso un’incredibile gara automobilistica clandestina. La corsa si tiene una volta all’anno per una notte intera e vede partecipare venticinque squadre che si danno battaglia in un percorso di mille chilometri. Una sorta di Hunger Games, ma da quanto mostrato dal trailer, The Race dovrebbe essere meno drammatica.

I protagonisti

Tra i partecipanti questa corsa adrenalinica per la conquista della sopravvivenza c’è uno dei volti più conosciuti delle serie tv: Sean Bean, qui nel ruolo di Errol “Generale” Chambers. Sean Bean è famoso per essere stato Ned Stark ne Il Trono di Spade, Boromir ne Il Signore degli Anelli ma anche 006 nel film di James Bond GoldenEye e l’antagonista di Harrison Ford in Giochi di Potere. Tutti personaggi che sono poi morti nel corso della storia, in alcuni casi anche prematuramente. Sarà così anche in The Race?

Ad interpretare il giovane miliardario Max Larssen invece vedremo Adam Brody, attore noto per essere stato Seth Coen nella serie tv The O.C., di ritorno ora in un ruolo di rilievo dopo alcune parti secondarie. Rose Williams, già vista ne I Medici e Reign, sarà Faith Palladino, la compagna di Chambers. Miranda Richardson, dopo essere stata partecipe della serie tv di Amazon Good Omens qui interpreterà Lou Collins. Infine Billy Zane, conosciuto per Titanic, sarà Joker Jones.

The Race, quando esce

La serie tv è una produzione Sky Original ed è composta da otto episodi di circa un’ora ciascuno. Il primo di questi arriva in Italia su Sky Atlantic e Now Tv il 17 dicembre.