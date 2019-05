Raf e Tozzi, karaoke della memoria per celebrare i gloriosi Anni 80

C’era un pubblico Over 40 e 50, qualcuno accompagnato dai figli e dai nipoti, ma tutti uniti in un enorme e gioioso karaoke lungo quasi tre ore. Raf e Umberto Tozzi hanno fatto centro al MediolanumForum di Assago (Milano) ieri sold out. “Il battito animale” di Raf ha aperto le danze per uno spettacolo ridotto all’essenziale per quanto riguarda il palco con giochi di luce ad effetto, quasi a sottolineare la potenza e la forza delle parole di canzoni che sono entrate prepotentemente nella storia della musica italiana. I due artisti si sono suddivisi la scaletta con brani cantati in duetto, altri da soli e altri ancora con medley sapientemente dosati tra i brani del repertorio di ciascuno.



Tra i momenti più intensi “Si può dare di più” con i due artisti che hanno percorso la platea per ricevere il grande abbraccio del pubblico, ma anche “Gente di mare” e “Cosa resterà degli Anni 80” hanno sottolineato come esistano brani che uniscano diverse generazioni in un unico sentimento che è quello della condivisione. Ed è anche questo il concetto che ha espresso Raf presentando la cover dei Beatles “Yellow Submarine”: “Non dobbiamo avere paura degli altri perché gli altri siamo proprio noi stessi”. Il concerto poi è proseguito con altri successi come “Self Control”, “Stella sai”, “Ti pretendo” e i bis acclamatissimi ”infinito” e “Gloria”.

A sorpresa sono arrivati sul palco ancheche scherzosamente hanno ricantato, come era già stato fatto qualche sabato fa durante “Amici di Maria De Filippi”, “Gente di mare” trasformandolo in “Frutti di mare”.Straordinaria la super band formata da 10 elementi: Elisa Semprini (violino e cori), Daniele Leucci (percussioni), Raffaele Chiatto (chitarra), Valerio Bruno (basso), Maurizio Campo (tastiere), Gianni Vancini (sax), Salvatore Cafiero (chitarra), Gianni Daddese (tastiere), Riccardo Roma (batteria) e Gabriele Blandii (tromba). Il tour prosegue nelle principali città italiane fino al 7 giugno con il gran finale ad Ancona.1. Il battito animale 2. Ti amo 3. Due 4. Notte rosa 5. Sei la più bella del mondo 6. Dimmi di no 7. Non è mai un errore 8. Roma nord/ Qualcosa qualcuno/ Se non avessi te/ Gli innamorati 9. Gente di mare 10. Iperbole/ Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è/ Per tutto il tempo/ Show me the way to heaven 11. Si può dare di più 12. Come una danza 13. Gli altri siamo noi 14. Yellow Submarine 15. Come una favola 16. Dimentica dimentica/ Eva/ Donna amante mia/ Io camminerò/ È quasi l’alba/ Ossigeno/ Via 17. Cosa resterà degli anni Ottanta 18. Immensamente 19. Inevitabile follia 20. Io muoio di te 21. Self Control 22. Stella stai 23. Ti pretendo 24. Tu Bis 25. Infinito 26. Gloria