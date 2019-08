Raffaella Fico torna single, terminata la sua relazione con l'ex di Paola Caruso

La relazione di Raffaella Fico con Francesco è già arrivata al capolinea. Secondo quanto riportato dalla rivista la modella avrebbe preferito chiudere da subito la conoscenza. La storia è durata molto poco, un flirt che annunciò lei stessa qualche settimana fa al settimanale Chi si è interrotto. La notizia non poteva passare inosservata agli occhi dell'ex Bonas di Avanti un Altro. Paola oggi sta bene ma sappiamo che i rapporti con l'ex Francesco non sono buoni, l'astio tra i due sarebbe nato proprio durante la gravidanza della donna. Paola, infatti, si è ritrovata da sola al momento di dare alla luce il piccolo Michele. Più volte ne ha parlato nei salotti di Barbara D'Urso, dove si è anche scontrata duramente con lo stesso Francesco, dando poi seguito anche a numerosi scontri social tra i due.

Raffaella Fico è tornata single, ma Paola non sembra aver accolto positivamente la notizia. Quando Paola venne a sapere della frequentazione dell'ex compagno disse: "Non posso scoprire che sta con Raffaella Fico leggendo Chi. Da dodici mesi non mi dà un euro. Non finirà così", palesando la rabbia che continua a provare nei confronti del padre di suo figlio.

