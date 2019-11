Raffaella Mennoia: "A causa di Giulia De Lellis tutte le corteggiatrici sono more"

Giulia De Lellis sembra rappresentare un punto di riferimento per tutte le giovani corteggiatrici che oggi si presentano a Uomini e Donne e, a constatarlo, è stata proprio Raffaella Mennoia.

Il braccio destro di Maria De Filippi, simbolo della redazione del dating show di Canale 5, è rimasta in ottimi rapporti con la ex di Andrea Damante anche dopo la fine della sua partecipazione al programma e, in una delle ultime Instagram story, si è lasciata andare ad alcune riflessioni sulle tipologie di ragazze che negli ultimi tempi ambiscono al ruolo di corteggiatrici. “ Questa storia la faccio principalmente per la mia amica Giulia De Lellis. Ho un rimprovero da farti: a causa tua, tutte le ragazze che vengono a fare provini e sono in puntata da noi, sono nere come te – ha scherzato la Mennoia riferendosi al colore di capelli delle giovani in studio - . Vuoi fare qualcosa? Ci vogliamo schiarire? Vogliamo fare dei colpi di sole? ”.

Prontamente, quindi, Giulia De Lellis ha replicato alle richieste della sua cara amica e, sempre tramite social, ha fatto una comunicazione importante per tutte coloro che hanno scelto di cambiare look di capelli imitando il suo nero corvino. “ Chi glielo dice a quelle ragazze lì che io sto combattendo per togliere il nero e cercare di tornare al mio colore naturale senza fare decolorazioni e, quindi, distruggere i miei capelli? – ha spiegato la influencer - . Ormai solo riflessanti! Basta nero! Per favore, dì a quelle ragazze di non farsi la tinta nera perché se poi cambiano idea come ho fatto io, sono fregate! ”.