Raffaella Mennoia e Alessio Sakara sono fidanzati

Raffaella Mennoia e Alessio Sakara decidono di rinunciare alla segretezza della loro storia intima e si presentano apertamente come coppia. Finalmente la svolta che molti attendevano. Raffaella e Alessio sono apparsi insieme per la prima volta in una foto con annessa dedica sul social Instagram, per la gioia dei follower. In realtà la coppia si è formata già tempo addietro, vivendo la loro relazione sentimentale da circa dua anni. Ma all'esterno non è mai trapelato nulla di ciò, poichè entrambi si erano imposti di mantenere la propria storia segreta. Infatti durante l'evolversi del loro rapporto sporadicamente sono emerse alcune prove e dei segnali palesi testimonianti la sussistenza del rapporto amoroso tra i due. Tuttavia la coppia ha sempre smentito categotricamente che tra loro vi fosse una relazione.

Soltanto nell'ultimo periodo la coppia si e progressivamente mostrata pubblicamente, ufficializzando la propria storia d'amore. Difatti, Raffaella Mennoia e Alessio Sakara ultimamente hanno presenziato insieme, nel ruolo di fidanzati, all'evento mondano Antinoo Awards tenutosi a Cinecittà. Oggi inaspettatamente la svolta radicale. La coppia è apparsa felicemente insieme ritratta in una foto su Instagram, svelando pubblicamente la veridicità della loro storia. L'autrice televisiva e fedelissima di Maria De Filippi, si trova attualmente in Sardegna per un impegno di lavoro, la registrazione del reality televisivo Temptation Island, e da questa meravigliosa location ha inviato messaggi romantici diretti al suo compagno Alessio. Prima della foto rivelatrice su Instagram, Raffaella, qualche giorno fa, ha taggato una foto di Alesssio aggiungendovi come sottofondo delle canzoni particolari a lui dedicate. Nel frattempo Alessio Sakara ha raggiunto la sua fidanzata recandosi personalmente in Sardegna, quale migliore scenario per vivere intensamente le emozioni reciproche.

Raffaella Mennoia coraggiosamente e da donna innamorata ha postato tra le stories di Instagram la foto esplicita inquadrante lei e il suo amato Alessio accompagnata dalla canzone di Elisa intitolata 'Anche fragile', dichiarando cosicché al mondo la bellezza del loro sentimento.