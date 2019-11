"Una ragazzina nel corpo di una donna". E la Barale s'infuria

Questa mattina, Paola Barale sembra non si sia alzata di buonumore e la foto social che la mostra con il dito medio alzato pare confermarlo.

È stata proprio questa l’immagine che la conduttrice ha scelto per dare il buongiorno ai suoi follower, ma uno dei commenti apparsi sul suo profilo l’ha fatta arrabbiare ancora di più. La Barale, che è avvezza a ricevere giudizi e pareri di ogni genere da parte degli utenti della rete che non perdono nemmeno uno dei suoi post social, non ha gradito l’intervento di un hater che, tra le righe, l’ha accusata di essersi deturpata con la chirurgia plastica.

“Ma perché...Peccato. Bella donna, ma una ragazzina nel corpo di una donna matura. Mi piaceva la sua allure. Ma così non ha senso”, ha scritto uno degli internauti che non ha apprezzato il cambiamento della Barale che, a suo dire, sarebbe dovuto al bisturi e non al naturale passare degli anni. Paola, però, non ha gradito l’intervento del suo "odiatore" e ha deciso di rispondergli a tono prima di bloccarlo ed impedirgli di tornare a riempiere il suo profilo social di commenti non richiesti né graditi. “ Perfetto ti aiuto io.. .ti blocco così non mi segui più e cominciamo bene la giornata tutte e due ”, ha sbottato la Barale, subito sostenuta da coloro che l’hanno seguita in tv e che, ancora oggi, continuano ad amarla nonostante sia molto spesso lontana dal piccolo schermo.

“Esattamente il modo in cui io spero di "invecchiare", con l'entusiasmo e la voglia di godermela di una ragazzina, e la maturità emotiva di una donna. Cercate di essere meno pesanti e moraliste, si vive meglio”, ha commentato una delle tante fan di Paola Barale, “Paola sei sempre bellissima!!! Dimmi il tuo segreto”, ha continuato a scrivere qualcun altro, “Sei come il whisky...più invecchi più sei bona”, ha aggiunto ancora un altro fan.

La reazione di Paola Barale all’hater, dunque, sembra essere stata approvata da coloro che la seguono e la stimano nonostante il passare dell’età e quei cambiamenti estetici che caratterizzano il viso di ogni donna. Se la Barale, poi, sia ricorsa o meno all’aiuto del chirurgo estetico, poco conta. La sua bellezza è rimasta intatta ed è cresciuta negli anni, anche se qualcuno ha continuato a sostenere che sia possibile avere un viso come il suo solo grazie al botox e al bisturi.