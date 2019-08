Ragazzo cambia le foto di famiglia con quelle di Steve Buscemi e nessuno se ne accorge

Steve Buscemi è stato protagonista di uno scherzo organizzato da Kevin Manion, un ragazzo del Wisconsin che ha deciso di cambiare le foto di famiglia presenti in casa sua con l'immagine del famoso attore de Le Ieni e Armageddon.

Il motivo alla base dello scherzo sembrerebbe essere l'attaccamento che la madre del ragazzo ha per le foto di famiglia, che tiene in bella mostra in ogni angolo dell'abitazione.

La cosa divertente è che la signora Manion non si è accorta del cambio delle immagini se non dopo cinque giorni da quando Kevin le aveva sostituite con quelle di Steve Buscemi.

A raccontare l'evento è stata la sorella di Kevin, Clare Manion, che su Twitter ha documentato tutto lo scherzo, condividendo anche le foto delle cornici con il volto di Steve Buscemi.

My brother has been replacing family photos with pics of Steve Buscemi and my mom hasn't noticed pic.twitter.com/d533C4yEZW