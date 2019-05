Rambo 5, Stallone avverte: “Succedono cose brutte”

Sembra proprio che Rambo 5: Last Blood concluderà le avventure di John Rambo. Il veterano del Vietnam infatti torna a casa, ma ci sono ancora delle questioni da risolvere.

Come si vede alla fine del quarto film infatti, l’ex militare torna nel suo ranch del padre in Arizona. Dopo che le precedenti avventure lo hanno portato in giro per il mondo, nel prossimo e ultimo film Rambo vuole ritirarsi a vita privata.

Stando alle informazioni sulla trama, confermate anche dallo stesso Stallone, la sua non sarà una pensione tranquilla. Non è rimasto più nessuno dei suoi cari e dovrà (ancora) fare i conti con il disturbo post traumatico causato dalle missioni in Vietnam, che lo tormenta fin dal primo film del 1982. La vita quotidiana viene scandita dal lavoro di fattore, dalla permanenza in misteriosi tunnel e, per fortuna, dalla compagnia della famiglia della badante del suo ranch, nei cui confronti Rambo riversa tutto il suo affetto. La situazione diventerà instabile quando la figlia adottiva verrà rapita dal cartello messicano, obbligando Rambo ad andare in Messico per fare giustizia.

Durante il recente Festival di Cannes, Sylvester Stallone ha presentato il film e ha descritto l’atmosfera che vedremo: “ In questo film Rambo lotta davvero con la crisi da stress post traumatico. Fuori dalla sua proprietà si sente male perché sa di non poter controllare niente. Ne accadranno di brutte cose. Tanta gente si farà male in questo film ”.

Sly ha anche descritto la differenza tra Rambo e l’altro grande personaggio da lui interpretato sul grande schermo: Rocky. Il primo, causa anche il suo passato, è un pessimista che racconta il lato oscuro della natura umana, mentre il secondo, come ha dimostrato in ogni film, è un ottimista.

Rambo 5: Last Blood è diretto da Adrian Grunberg ed è scritto, come per i precedenti film della saga, anche dallo stesso Stallone. L’uscita nelle sale è prevista per il prossimo 20 settembre.