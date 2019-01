Rami Malek: dopo Freddie Mercury diventerà Michael Jackson

Ha vinto un Golden Globe come miglior attore protagonista per il film Bohemian Rhapsody che alla 76a edizione dei “globi d’oro” ha fatto man bassa di premi. Per lui si prospetta un orizzonte di grandi successi ma anche una probabile nuova interpretazione epica.

L’enorme fama che ha avuto il film, che ha fatto uno dei più grandi incassi della storia, è infatti arrivata fino alla famiglia Jackson che lo ha contattato per convincerlo ad interpretare il Re del pop Michael Jackson.

Esiste già una bozza di sceneggiatura del film già approvata dalla famiglia Jackson che ora è stata messa “all’asta” per i principali studios di produzione. Una delle condizioni imposte dalla famiglia è quella di vedere Rami nei panni di Michael.

Una fonte vicina alla famiglia Jackson ha riportato le parole della mamma di Michael, Katherine Jackson ora 88enne, che ha dichiarato di aver sognato a lungo di realizzare un film che raccontasse davvero Michael in tutte le sue sfumature, e di essere rimasta molto affascinata dall’interpretazione di Freddie Mercury da parte di Rami.

“Più che il film sulla vita di Freddie quello che mi ha affascinato è stata l’interpretazione di Rami. Vedo in lui la stessa ingenuità di Michael” ha detto la mamma di Jacko.

Anche gli altri fratelli Jackson hanno concordato sul volere il 37enne Rami, figlio di immigrati egiziani negli Stati Uniti, nei panni di Michael.Nella pellicola, che tutti sperano di girare il prima possibile, ci sarà anche la partecipazione delle sorelle di Michael, Janet e La Toya, insieme ai tre figli del re del pop Michel Jr, Paris e Blanket.

Un esperto cinematografico ha detto che questa operazione sarà molto conveniente per la famiglia Jackson, non soltanto a livello economico come co-produttori della pellicola, ma anche minimizzando ogni aspetto negativo della vita di Michael come l’accusa e il processo per molestie sessuali su minori.

Ma questo non disturberà certamente i fan di tutto il mondo che di Michael vogliono ricordare solo la parte più bella e l’enorme eredità musicale che ha lasciato.