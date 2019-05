Ramos-Rubio, nozze vicine. Addio al nubilato da sogno per Pilar

Sergio Ramos è entrato in rotta di collisione con Florentino Perez, Presidente del Real Madrid, e quest'estate potrebbe anche decidere di cambiare aria dopo 14 anni in blacos. Il difensore 33enne spagnolo, infatti, non ha digerito le critiche ricevute dal numero uno del club dopo la sconfitta subita in Champions League contro l'Ajax e starebbe pensando di fare le valige per cambiare campionato e in cerca di una nuova avventura. In Spagna sono certi che Cristiano Ronaldo, suo grande amico, lo voglia alla Juventus per tentare l'impresa: riportare la Champions League a Torino.

Vedere Sergio Ramos alla Juventus non è impossibile dato che l'età e la rottura, pare insanabile, potrebbero spingere l'ex Siviglia a dire addio al Real Madrid dopo anni di vittorie, con quattro Champions League, tre Supercoppe Europee e quattro mondiali per club messi in bacheca. Se questi rumors di mercato dovessero davvero tramutarsi in realtà, però, si è quasi certi che la futura moglie del difensore spagnolo, Pilar Rubio, non seguirà il marito nella sua avventura italiana per via dei suoi impegni lavorativi in Spagna. I due, che stanno insieme dal 2012, convoleranno a nozze il prossimo 15 iguno e qualche tempo fa la bella giornalista e presentatrice iberica aveva affermato in merito al ricevimento del matrimonio: "Tutti gli ospiti quando si arriva al cancello della tenuta, lasceranno i loro telefoni e macchine fotografiche in un armadietto per sentirsi bene e godersi il matrimonio tranquillamente".

A distanza di 20 giorni dal matrimonio, però, si sa che la bella e affascinante Pilar ha trascorso una giornata con alcune delle sue migliori amiche in un posto speciale a pochi chilometri da Madrid per il suo addio al nubilato. “Nessuno sa quanto sono fortunata, le migliori amiche, quelle che sono sempre lì incondizionatamente, nel bene e nel male, rideremo e piangeremo, ma sempre insieme, sempre unite. Grazie per questi meravigliosi momenti. Viva il rock and roll e i rocker". Al matrinonio non manca molto e sul ricevimento si sa che si svolgerà in una villa da sogno ad un'ora circa da Madrid, la Hacienda El Escorial. Nel frattempo Pilar, continua a tenere aggiornati i suoi quasi 3,5 milioni di follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue foto e i suoi video sensuali ma per niente volgari.