Rania di Giordania respinge le critiche e si sfoga su Facebook

Siamo abituati a vedere la regina Rania di Giordania volare alto sopra le critiche, senza perdersi mai in inutili diatribe social, evitando polemiche e perdite di tempo. Negli anni il suo atteggiamento pacato è diventato, per lei, una sorta di “marchio di fabbrica”. Pochi giorni fa, però, qualcosa è cambiato, spingendo per la prima volta la sovrana araba a rispondere ai detrattori pubblicamente con la sua usuale eleganza ma anche con forza. Rania di Giordania ha replicato su Facebook, con una lunga lettera in arabo e in inglese, alle accuse mosse alle sue iniziative in favore dell’istruzione. In particolar modo ha difeso con coraggio la “Queen Rania Teacher Training Academy”, che prepara gli insegnanti con lo scopo di migliorare la qualità delle scuole giordane. Nella lettera, iniziata con la tradizionale formula islamica “nel nome di Dio clemente e misericordioso” , la sovrana afferma: “…Mi sono ritrovata nell’occhio del ciclone e al centro di una sproporzionata campagna diffamatoria senza avere la minima idea di come vi sia stata trascinata”.

In Giordania, nelle ultime settimane, gli insegnanti hanno protestato a lungo per ottenere uno stipendio più alto e delle condizioni di lavoro migliori, come riporta il giornale The National. In questo frangente la regina è stata accusata di non avere davvero a cuore le loro sorti e di averli lasciati soli. Nella polemica sono state tirate in ballo anche le iniziative di Rania per aumentare la qualità dell’insegnamento e le critiche hanno colpito in particolar modo l’accademia che porta il suo nome. Infatti queste “frecciate” avvelenate sono basate sul finanziamento che lo Stato giordano avrebbe concesso a questa scuola per insegnanti. Un problema che, secondo la regina, non esiste. Rania, infatti, dichiara di non aver mai negato il fatto che la sua accademia abbia ricevuto degli aiuti governativi, aggiungendo che “nessuna istituzione no profit può intraprendere un progetto di tale portata senza il supporto governativo e il consenso nazionale”.

Poi la sovrana si difende dagli attacchi personali, commentando: “Senza avere uno straccio di prova, alcuni mi hanno definita una potente donna d’affari in possesso di centinaia di milioni, o una figura con un certo peso politico negli affari di Stato”. Secondo Rania queste calunnie potrebbero far parte di una strategia che ha come fine ultimo quello di indebolire il potere monarchico in Giordania. A quanto pare l’accademia per insegnanti della sovrana di Giordania sarebbe stata accusata anche di occupare il suolo pubblico e di avere alle sue dipendenze un manager generale straniero. Entrambi i fatti, però, sarebbero falsi: nell’accademia lavorerebbero solo impiegati giordani e l’ubicazione sarebbe stata decisa rispettando tutte le norme (la scuola è ospitata dal campus universitario giordano). Inoltre già altre volte la regina ha sottolineato con decisione il fatto di non avere alcun ruolo politico più o meno occulto, spiegando che da parte sua non vi sono mai state ingerenze nelle questioni di Stato.