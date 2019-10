Raquel Jacobs mozzafiato su Instagram: ecco chi è la fidanzata di José Sá

José Pedro Malheiro de Sá è un calciatore portoghese, portiere dell'Olympiakos e della nazionale portoghese che ha vinto l'Uefa Natinos League lo scorso mese di giugno. Il 26enne di Braga nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Marelinense e Benfica, nelle giovanili, e di Maritimo e Porto in prima squadra prima di trasferirsi in Grecia nel 2018 dove con la maglia dell'Olympiakos ha metto insieme oltre 20 presenze.

Il portiere della nazionale lusitana capitanata da Cristiano Ronaldo che proprio ieri con il gol siglato all'Ucraina ha segnato 700 reti tra club e nazionali ha una sexy compagna: la modella e attrice portoghese Raquel Jacobs. Scorrendo il profilo Instagram della donna si nota come abbia quasi 40.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare i suoi tanti scatti sexy e provocanti che ne mettono in risalto un fisico davvero mozzafiato.

La compagna del portiere dell'Olympiakos ha pubblicato una sua foto che ha raccolto quasi 4.000 mi piace e una serie infinita di commenti. La sua istantanea hot è anche un grido di battaglia al femminile che ha voluto sfidare i luoghi comuni e gli atteggiamenti sessisti: "In una società che sfrutta l’insicurezza delle donne, 'ADORA te stesso' è un atto di ribellione!".



