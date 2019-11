Raz Degan bloccato in Nigeria: jeep ferma nel deserto per ore sotto il sole

Sta diventando più difficile del previsto la missione umanitaria di Raz Degan in Nigeria. L'attore si trova in Africa da alcuni giorni, ma ha incontrato già i primi problemi di natura tecnica. Due giorni fa Raz Degan ha pubblicato su Instagram l'ultimo post social prima della lunga traversata nel deserto. " Da Agadez in Niger. Sto x tuffarmi nel deserto del Sahara con il popolo Tuareg ", scriveva il modello israeliano nell'ultimo post social condiviso con i suoi follower.

Nelle scorse ore, però, l'attore è tornato a dare sue notizie nelle storie di Instagram, pubblicando alcuni scatti e video della difficile situazione che si è trovato a fronteggiare insieme alle guide, che lo accompagnano, e ai militari che lo stanno scortando. Per motivi di sicurezza, infatti, il gruppo di cui fa parte anche Raz Degan è scortato da personale armato. " Qui ci sono i soldati che mi devono proteggere - spiega in un video di Instagram Degan - ma non riescono a tirare fuori l'auto da questa situazione. Lo trovo un po' assurdo ". L'attore ha cercato così di spiegare cosa era successo. A quanto pare la jeep su cui stava viaggiando è rimasta impantanata nella sabbia, costringendo il gruppo a una sosta forzata. Raz Degan, turbante in testa e abbigliamento sportivo, si mostra sotto il sole dell'ora di pranzo, riportando (ironicamente) le temperature al momento, 46°.