Raz Degan dimentica Paola Barale e confessa una nuova relazione

Nel pomeriggio di questo sabato 9 novembre, è andata in onda la nuova puntata di Verissimo, il talk-show condotto da Silvia Toffanin e trasmesso su Canale 5, che ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio Raz Degan. L'ex naufrago e vincitore de L'Isola dei famosi è apparso in una perfetta forma fisica e non ha nascosto di sentirsi "sempre in crescita":"Sono passati 25 anni da quello spot, 'Sono solo fatti miei'. Sono nostalgico. Erano gli anni '90. Era l'inizio di un mio percorso intrapreso inseguendo i miei sogni. Cercavo di capire se potevo realizzarli".

D opo le prime dichiarazioni dello showman 51enne, dalla regia del format sono state mandate in onda le esclusive immagini di un rvm che immortala Raz alle prese con le registrazioni di un suo famoso spot realizzato per l'amaro Jägermeister, che venticinque anni fa rendeva celebre l'ex isolano Degan agli occhi del Bel Paese. "Ero in ritardo per il provino. La vita è a volte così strana, con tutti quei slide-indoors- racconta Raz sul provino che gli ha cambiato la vita-. Allora ero in ritardo, non potevo avvisare nessuno, perché non c'erano ancora i telefonini. Non avevo neanche i soldi per un taxi, pioveva e faceva freddo. Non appena arrivato a destinazione, mi dicono 'come mai sei in ritardo? ... Va bene, vogliamo te'. Io ero tutto bagnato, tutto eccitato. Cercavano un volto dinamico, elettrico, pazzo" Poi, confida sul post-spot: "Vivevo a New York e inizialente non mi resi conto di essere diventato famoso in Italia per quello spot".

Nell'intervista concessa da Raz Degan a Verissimo, ad un certo punto si passa a parlare della vita privata dell'ospite. Viene mostrata in studio una foto condivisa da Raz sui social, che immortala il momento di una recente reunion familiare, che ha visto protagonisti Raz, i suoi fratelli e il loro papà che non vedeva da ben 16 anni i figli. Nella foto in questione, oltre a Raz appare il fratello Blu, che è famoso sui social perché sponsorizza la sua attività di life-coach dall'isola di Bali. Degan, nonostante sia uno spirito libero nonché un amante delle arti, dalla fotografia al film-making, non rinuncia alla sua privacy così come alla privacy delle persone a cui tiene di più. Una scelta di vita che rimanda a quanto lo stesso Raz dichiarava, in passato, proprio nel suo iconico spot dall'indimenticabile motto "Sono solo fatti miei", di cui Degan celebra quest'anno il venticinquennale.

E il lato più intimista di sé, Raz lo ha palesato in studio quando la Toffanin ha mostrato una foto realizzata in Grecia e condivisa da Degan sui social, in cui figura una misteriosa ragazza che gli ultimi gossip etichettano come la nuova fiamma dell'ex isolano. Dal suo canto Raz Degan non ha smentito i rumor, ma, anzi ha confermato di essere sentimentalmente impegnato. "Ho una foto, c'è un paesaggio meraviglioso..." esordisce Silvia circa la foto mostrata a Raz, in cui figura una donna. "Si è Santorini. In Grecia, è uno dei posti più belli del mondo. Ho cercato Atlantide... lei è una "mermaid" ("sirena" in italiano, ndr). Che si chiama Stuart", rivela visibilmente imbarazzato Degan, dopo essere stato più volte spinto dalla Toffanin a rivelare l'identità della sua nuova ragazza. "E di dov'è?" domanda ancora Silvia. "No, ma qua entriamo nella privacy di Stuart-Raz comincia ad imbarazzarsi-. Possiamo dire che in questo momento sto bene con lei. Se lei è speciale? Yes! Non sono mai stato uno che mette in luce la propria vita privata. Sono un po' all'antica. Ho molto rispetto della mia privacy. Mi piace mantenerla. Perché ho pubblicato questa foto con Stuart? Perché è una foto che fa sognare, il mio lavoro è questo". "L'hai portata nel tuo trullo, in Puglia?" , chiede la conduttrice all'intervistato, che ha ormai lo sguardo tipico di chi è felicemente innamorato. "Le cose che amo mi piace condividerle con chi amo -fa sapere Raz-. La mia casa è un posto meraviglioso. Se le è piaciuta? Tantissimo. Abbiamo piantato degli alberi... ho piantato 500 alberi. Piantate degli alberi, lo dico agli italiani! Se Stuart è rimasta a guardare? Diciamo che è rimasta ad ombreggiare!". Raz Degan, che oggi ha una nuova fiamma, ha ufficialmente archiviato la love-story vissuta con la sua amata "bionda", ovvero la sua storica ex e showgirl Paola Barale.

Raz Degan e il fenomeno delle migrazioni: l'intervista a Verissimo

Raz Degan è reduce da un viaggio intrapreso in India e sarà prossimamente in Nigeria. E in vista del nuovo viaggio, a Verissimo l'ospite ha speso alcune parole sibilline sul problema concernente la crisi migratoria che sta abbattendosi sul nostro pianeta: "Sulla migrazione dei popoli, dico che oggi viviamo un momento abbastanza critico. 70 milioni di persone non hanno casa. Io vado in Nigeria per aprire una scuola. Alla fine viviamo in un unico Pianeta e gli effetti climatici saranno alla portata di tutti . C'è sempre più gente che soffre. Questa migrazione di popoli alla fine arriverà a casa di tutti".