Raz Degan: "Un figlio? Ancora non è il momento"

A un anno dalla vittoria dell'Isola dei Famosi, Raz Degan è tornato a Verissimo per fare un bilancio sulla sua vita.

In particolare, il regista si concentra sul concetto di famiglia, lui che una famiglia convenzionale non ne ha mai avuta una, visto che i suoi genitori si sono separati molto presto. "Il fatto che i miei si sono separati - ha raccontato Raz Degan - mi ha dato la possibilità di cominciare a viaggiare. Loro si sono allontanati e io ho cominciato un viaggio. È cominciato il mio spirito nomade. Per me la famiglia è la radice di tutto, chi amo, dove sono cresciuto, l'unità. È una cosa che non scegliamo. La mia famiglia è una famiglia strana, non convenzionale. Ognuno vive in altri posti del mondo".

E nonostante questa famiglia non convenzionale, per Raz la famiglia è una cosa fondamentale, tanto che per fare il grande passo - avere un figlio - deve essere tutto perfettamente al suo posto. E questo non è ancora il momento giusto. "Un figlio? - continua Raz Degan a Verissimo -. Nella fantasia sì, ma nella realtà no. Sono un uomo che viaggia, che non ha raggiunto tutti i suoi orizzonti per dedicarsi a un figlio. Parlo di qualsiasi tipo di orizzonte, artistico, mentale, fisico".

E nella lunga intervista, non poteva mancare un riferimento alla sua storica ex Paola Barale. Incalzato dalle domande di Silvia Toffanin, Raz ha rivelato di essere libero, ma di non essere solo e di non essere pronto per un nuovo rapporto: "Se mi innamoro di nuovo come con Paola? Dopo la mia parte selvaggia, sono entrato in una più stabile. Per me era importante avere una base. Prima di Paola, ho avuto una storia di 3-4 anni, poi ancora un'altra. E ho conosciuto Paola, con lei 15 anni di rapporto. Adesso sono libero e mi piace. Ma non sono solo. Essere libero non significa essere solo".