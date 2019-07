Il Re Leone, sui social la curiosa teoria dell'incesto tra Nala e Simba

Un piccolo choc per i fan de “Il Re Leone”. Una teoria corre attraverso i social network in vista dell’uscita negli Stati Uniti del remake live action della celebre storia a cartoni animati - per la verità fortemente ispirata ad “Amleto” di William Shakespeare. La teoria che sta devastando i fan è racchiusa in un interrogativo: “Il Re Leone” è la storia di un incesto?

Chi l’ha formulata, come riporta il Sun, è partito dal fatto che Mufasa sia l’unico leone maschio nel branco: le generazioni a lui successive sono tutte imparentate, tra leoni e leonesse che sono “mezzi fratelli” e “mezze sorelle”. In altre parole, Simba e Nala sarebbero dei cugini ma anche potenzialmente fratellastri, avallando l’ipotesi dell’incesto. Qualcuno ha perfino protestato su Twitter contro la Disney.

La presunta teoria dimentica però che, per quanto antropizzati e con voci famose - da Beyoncé a Seth Rogen, fino a Childish Gambino e John Oliver, oltre che naturalmente James Earl Jones, il Mufasa originale - quelli de “Il Re Leone” sono e restano animali elaborati in computer grafica. E che nello stesso “Amleto” viene ventilato l’incesto. Sembra tuttavia un tema tornato in auge di recente: in “Stranger Things 3” si parla di come in effetti nel film “Ritorno al futuro” sia presente questo argomento, un fatto che all’epoca preoccupò non poco i produttori e gli sceneggiator, poi rivelatosi di secondaria importanza.

“Il Re Leone” arriverà nelle sale italiane il 21 agosto. Tra i doppiatori celebri dei vari personaggi ci sono Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo e Massimo Popolizio. Mufasa avrà invece la voce calda di Luca Ward.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?