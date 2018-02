Reazione a Catena, l'indiscrezione: Liorni alla conduzione dello show

Dopo il sempre più possibile passaggio di conduzioni a Domenica In, arrivano voci anche su un cambio a Reazione a Catena, ora in mano ad Amadeus.

Lo scoop

In Rai - secondo quanto rivela in esclusiva tvzoom.it - sarebbero pronti a rivoluzionare uno dei programmi più seguiti del palinsesto: Reazione a Catena. Come si legge su Libero, in Viale Mazzini vorrebbero alla conduzione dello quizshow Marco Liorni. Il conduttore di La vita in diretta, sarebbe promosso al quiz pre-serale.

Se tutto andasse come le voci di corridoio dicono la Balivo prenderebbe il posto della Parodi e Liorni quello di Amadeus. Una strategia con cui la Rai vuole rilanciarsi e riprendere quello share che ha perso nel corso dell'ultima stagione.