Rebecca De Pasquale: "Ero don Mauro, ma mi innamorai di un novizio"

Rebecca De Pasquale, ex concorrente del Grande Fratello 14, è stata ospite a "Live-Non è la D'Urso" per intervenire nel dibattito sugli scandali nella chiesa e sulla castità di suore e preti. La donna, all'anagrafe Sabatino De Pasquale poi diventato Don Mauro, ha lasciato il pubblico e gli ospiti presenti in studio a bocca aperta, rivelando di aver avuto una relazione clandestina con un novizio, quando ancora era un monaco di clausura. In studio gli ospiti presenti, tra cui Paolo Brosio e Eleonora Giorgi, stavano discutendo sui casi delle due suore rimaste incinta in Sicilia.

Nonostante il tema fosse già caldo, l'ex gieffina ha buttato benzina sul fuoco rivelando le sue scappatelle durante il periodo di castità religiosa. La trasgender con il passato da monaco aveva già fatto scalpore durante l'edizione del 2015 del Grande Fratello. Nella casa più spiata d'Italia rivelò di essere stata un uomo, Sabatino, e di aver seguito la vocazione religiosa, ricoprendo il ruolo prima di novizio, poi di monaco nel monastero benedettino di Montecassino, fino a diventare don Mauro. La sua storia fu stata oggetto di intere trasmissioni all'epoca del GF14, quando raccontò di aver lasciato il convento a 21 anni, cioè nel 2002, per dichiarare a tutti la sua omosessualità.